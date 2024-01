Fiorentina, è partita l’avventura Supercoppa. La guida: programma, protagonisti, curiosità e tv

Firenze, 15 gennaio 2024 – E’ il primo grande traguardo di una stagione viola ricca di sogni e di prospettive concrete. Parliamo della Supercoppa Italiana che da giovedì 18 si giocherà a Riad, in Arabia Saudita, con la Fiorentina protagonista (in quanto finalista in Coppa Italia) insieme a Napoli (vincitore dello scudetto), Inter (vincitrice della Coppa Italia) e Lazio (seconda nel campionato scorso). Ad aprire questa finale a 4 sarà proprio la gara dei viola.

Il programma

Si parte, infatti, con Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio alle 20 (18 ore locali). La Fiorentina, reduce dal rocambolesco pareggio casalingo contro l’Udinese è partita nella mattinata di lunedì 15 gennaio per l’Arabia Saudita. Sono previsti due allenamenti prima della gara: martedì 16 e mercoledì 17. Come previsto nelle competizioni europee e in Coppa Italia, alla vigilia ci saranno le conferenze stampa di allenatore e un giocatore delle rispettive squadra. Mercoledì pomeriggio, 17 gennaio, dopo l’allenamento (allo stadio Al Shabab FC) si terrà la conferenza stampa di Vincenzo Italiano e di un giocatore viola allo stadio dove si disputeranno le partite, l’Al-Awwal Park Stadium. A seguire la conferenza stampa di Walter Mazzarri (tecnico azzurro)e di un calciatore partenopeo. Il 18 ci saranno le conferenze stampa di Inter e Lazio che si sfideranno il giorno successivo. Finale tra le vincenti lunedì 22 gennaio sempre alle 20. Partite con rigori in caso di parità nei 90 minuti. Non sono previsti i supplementari.

Rebus formazioni

Non azzardiamo ancora previsioni di formazione (troppo presto,indovinare con Italiano non è mai semplice), ma dopo la bella prestazione e il grande gol di testa contro l’Udinese in attacco Beltran è favorito nettamente su Nzola. Visto l’ottimo impatto all’esordio non è da escludere un avvio con Faraioni al posto di Kayode. Da vedere se Italiano sceglierà il portiere titolare in campionato (Terracciano) o quello della Coppa Italia (Christensen).

L’arbitro

A dirigere la semifinale Napoli-Fiorentina sarà Federico La Penna di Roma. Arbitro effettivo dal 2000, La Penna approda nel 2005/2006 nell'allora Commissione Scambi, esordendo nello stesso anno in Can D; dopo sole tre stagioni viene promosso in Can C, dopo 63 gara approda in Can B ed esordisce all'apice del calcio italiano nel 2013, in Atalanta-Chievo.

La curiosità

In questa stagione l’arbitro La Penna ha arbitrato anche Napoli-Fiorentina in campionato. Un precedente decisamente favorevole ai gigliati che espugnarono il “Maradona” vincendo per 3-1.

La Tv

Mediaset trasmetterà le tre partite su Canale 5 in diretta e in chiaro. In streaming si potrà seguire su Mediaset Infinity.

I precedenti

La Supercoppa è ad oggi l’unica manifestazione ufficiale italiana che Fifa e Uefa autorizzano al di fuori dei confini nazionali, utilizzata come vetrina per promuovere internazionalmente il proprio campionato. “Una tradizione cominciata trent’anni fa – si legge in una nota della Lega Calcio – , quando Milan e Torino si sfidarono a Washington nell’agosto del 1993, esempio poi seguito da altre Leghe europee come quella spagnola, francese, portoghese e turca. Da allora il Trofeo è sbarcato in Cina, negli Stati Uniti, in Libia, in Qatar e nell’ultima sede dell’Arabia Saudita, a dimostrazione del prestigio che il calcio italiano da sempre riscuote in tutto il mondo”. E’ la quarta volta che si disputa in Arabia Saudita.

Le polemiche

La decisione di disputare la Supercoppa italiana all’estero non è quindi una novità e ha ovviamente motivazioni commerciali e promozionale. Negli anni non sono mancate le polemiche, ma quest’anno fa ancora più discutere la nuova formula: non più in gara unica, ma due semifinali e una finale. In una realtà come quella italiana, dove ci si lamenta per il fatto di giocare troppe gare, la Supercoppa ha aumentato il numero delle gare. Proprio la Curva Fiesole, cuore del tifo più caldo della Fiorentina, ha contestato la scelta di giocare fuori dall’Italia, con uno striscione durante la gara contro l’Udinese.