Fiorentina-Udinese, per i viola una sfida tra l’Europa e Riad. Probabili formazioni e tv

Firenze, 14 gennaio 2024 – In attesa della sfida della Supercoppa a Riad in Arabia Saudita (il 18 gennaio la semifinale con il Napoli, eventuale finale il 22) la Fiorentina punta a difendere il quarto posto e a fare un altro passo verso l’Europa. Davanti, però (ore 18, diretta tv su Dazn) si trova un avversario scomodo come l’Udinese a caccia di punti salvezza. Occorre anche, in casa viola, dimenticare il ko di Sassuolo.

Per quanto riguarda le scelte di mister Vincenzo Italiano è possibile che ripeta lo schieramento scelto contro il Bologna, un 3-4-1-2 con Nzola e Ikoné in avanti, e Bonaventura a sostegno. Prima convocazione per Faraoni, che dovrebbe partire dalla panchina.

Probabili formazioni

FIORENTINA (3-4-1-2): Terracciano; Martinez Quarta, Milenkovic, Ranieri; Kayode, Lopez, Mandragora, Parisi; Bonaventura; Ikoné, Nzola. Allenatore: Italiano.

UDINESE (3-5-1-1): 40 Okoye; 13 Ferreira, 18 Perez, 31 Kristensen; 2 Ebosele, 4 Lovric, 11 Walace, 32 Payero, 12 Kamara; 37 Pereyra; 17 Lucca. Allenatore: Cioffi.

Arbitro: Pairetto di Nichelino (Torino)