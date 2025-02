La Ferrari alla scoperta del nuovo mondo

Come la 24 Ore di Le Mans. Spalmata però su tre giorni, nel cuore del deserto. Lewis Hamilton e Charles Leclerc sognano di guidare idealmente la carovana. A Sakhir, in Bahrain, è previsto un meteo incerto: ma tra mercoledì e venerdì la Formula Uno targata 2025 scoprirà le prime certezze. O quasi.

Tutti. Otto ore al giorno. Un unico modello a disposizione per le singole scuderie. Dopo mesi di chiacchiere e di parate, i dieci team iscritti al mondiale si ritrovano nello stesso luogo. Dalla Sauber alla Haas, dalla Alpine alla Racing Bull, dalla Williams alla Aston Martin, dalla Mercedes alla Red Bull, dalla Ferrari alla McLaren: non mancherà nessuno.

Nuove. Soprattutto, esauriti i…balli in maschera, gli ingegneri presenteranno le neonate monoposto. Fin qui, abbiamo visto la Rossa e la Papaya, intese come Ferrari e McLaren. C’è curiosità legittima per il resto del gruppo.

Uscente. In particolare, gli occhi dei fans si concentreranno sui Bibitari. Quella che va in Bahrain è la prima Red Bull in vent’anni orfana di Adrian Newey, il progettista mago che ha attraversato le generazioni (da aprile sarà ufficialmente al servizio di Aston Martin, il brand di James Bond).

Domanda: riuscirà Max Verstappen a prendersi il quinto titolo consecutivo (Schumi ce la fece con la Rossa tra 2000 e 2004) senza il Genio?

Jos Verstappen, il bizzarro genitore del campione, ha già messo le mani avanti. Così: "Mio figlio ha fretta di iniziare a capire cosa succede. Speriamo che la Red Bull abbia realizzato una buona macchia. Max ha guidato la nuova vettura al simulatore, dopo era contento, ma non possiamo fare affidamento al 100% su quel che ha notato. Durante la stagione i team sposteranno presto le risorse sulle auto 2026, ma Max correrà per vincere il quinto titolo mondiale subito…"

Ricambio. In Bahrain sarà effettivo anche il drastico mutamento in griglia. Tolta la McLaren di Norris e Piastri e la Aston Martin di Alonso e Stroll, tutte le squadre hanno cambiato formazione. Lo sbarco di Hamilton in Ferrari ha dato il via a un valzer senza precedenti. Sainz (che ieri ha rilevato il posto di Vettel alla guida dell’associazione piloti) è finito in Williams. La Red Bull ha rimpiazzato Perez con Lawson. La Mercedes scommette sul baby d’Italia Antonelli. La Sauber di Binotto vara la coppia Hulkenberg-Bortoleto. In Alpine Briatore lancia Doohan accanto a Gasly. L’orsetto Bearman ha il posto fisso in Haas con Ocon. In Romagna sulla ex Minardi il giapponese Tsunoda sarà affiancato dal francese d’Algeria Hadjar.

Una vera e propria rivoluzione, anche generazionale.

In tv. I test del Bahrain saranno trasmessi in diretta da Sky da mercoledì a venerdì tra le 8 e le 12 e tra le 13 e le 17.