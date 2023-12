Fiorentina, ecco le condizioni di Nico Gonzalez: Supercoppa a rischio

Firenze, 16 dicembre 2023 – Si teme un lungo stop, più o meno un mese e mezzo, per Nico Gonzalez dopo l’infortunio muscolare in Conference League nella sfida a Budapest in casa del Ferencvaros.

Il bollettino medico della Fiorentina, infatti, è poco incoraggiante: “ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nico Gonzalez, a seguito dell'infortunio occorso nella gara di UECL con il Ferencvaros, ha riportato una lesione di secondo grado dei muscoli flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

In pratica oltre a saltare diverse gare di campionato, Gonzalez è fortemente a rischio per la Supercoppa che si giocherà nella seconda metà di gennaio.