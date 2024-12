Fiorentina-Empoli, i viola vogliono vincere per Bove. Probabili formazioni e tv

Firenze, 4 dicembre 2024 – “Siamo ben felici di giocare questa partita perché vuol dire che il ragazzo sta bene". Il tecnico dell’Empoli, D’Aversa, coglie il senso della partita di stasera tra la Fiorentina e gli azzurri per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Si gioca questa partita perché, dopo la grande paura di domenica durante Fiorentina-Inter, con il malore in campo di Edoardo Bove, le notizie sulle sue condizioni di salute sono progressivamente migliorate ed è stato lo stesso Bove a chiedere ai compagni di squadra di giocare. Così, con una sorta di patto del gruppo viola, la Fiorentina cerca una vittoria non solo per passare il turno, ma soprattutto per dedicarla a Edoardo.

Venendo agli aspetti tecnici, il tecnico viola Palladino sceglie ancora un ampio turnover a partire dal portiere: tra i pali va il giovane Martinelli. Anche l’Empoli non schiererà la formazione dei titolari, con D’Aversa alle prese condiverse assenze: non ci saranno Ebuehi, Sazonov, De Sciglio, Grassi, Haas, Zurkowski e Fazzini, mentre sono da valutare le situazioni di Anjorin e Goglichidze.

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1); Martinelli; Kayode, Pongracic, Ranieri, Gosens; Martinez Quarta, Cataldi; Ikoné, Beltran, Sottil; Kouame. Allenatore: Palladino

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Marianucci, Ismajli, Tosto; Sambia, Henderson, Maleh, Cacace; Solbakken, Ekong; Esposito. Allenatore D’Aversa.

Arbitro: Giua di Olbia.

Diretta tv: ore 21 - Italia1.