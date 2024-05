Fiorentina Femminile, sfiorata l'impresa. Ai rigori la Coppa Italia va alla Roma

Firenze, 25 maggio 2024 - Una maratona, che alla fine premia la Roma dal dischetto. Le giallorosse vincono anche la Coppa Italia grazie ai tiri dal dischetto dopo il 3-3 dei tempi supplementari. Nella lotteria finale decisivi gli errori di Agard e Severini. Gol e spettacolo al 'Manuzzi' tra Roma e Fiorentina nella finale di Coppa Italia Femminile. Pronostico in partenza tutto per le giallorosse neo campionesse d'Italia e reduci da un 5-0 rifilato pochi giorni fa proprio alla Fiorentina nell'ultima giornata della Poule Scudetto. Ma stavolta la partita è totalmente diversa, con le ragazze di De La Fuente combattive e caparbie come non mai. Davanti a circa 5.000 spettatori, compreso il numero uno della Figc Gabriele Gravina e il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, la Fiorentina parte bene e va subito in vantaggio con Hammarlund, brava a sfruttare un pasticcio di Ceasar in costruzione dal basso. Partita vibrante e la Roma trova il pareggio in modo un po' casuale. Palla che spiove in area, Giugliano prova un controllo complicatissimo con il tacco, ma la palla s'impenna e di fatto diventa il migliore degli assist per il colpo di testa di Giacinti, in anticipo su Baldi. In avvio di ripresa sale in cattedra Janogy, che al 48' riporta in vantaggio la Fiorentina. Le viola sfondano a sinistra, cross rasoterra ed è brava l'attaccante svedese ad appoggiare in rete. Giallorosse all'arrembaggio, Fiorentina ordinata in fase difensiva. Al 72' arriva il tris gigliato, ancora con Janogy, che scappa sul filo del fuorigioco e con un diagonale batte Ceasar. Partita finita? Nemmeno per sogno. La Roma di questa stagione non muore mai. Al 76' Minami sfrutta il secondo assist della serata di Giugliano e accorcia le distanze. A pochi istanti dal '90 terzo suggerimento vincente della centrocampista azzurra, stavolta per Viens che s'infila in mezzo alle centrali viola e batte Baldi. Il primo tempo supplementare è completamente di marca viola. Diverse le occasioni, una clamorosa con Agard murata alla disperata da Minami. Nel recupero però servono due prodezze clamorose del portiere viola per evitare i gol di Pilgrim e Minami. Nel secondo extra time succede meno, anche se la solita Viens mette in brividi a Baldi dopo aver superato due avversarie in dribbling. Dal dischetto la Roma sbaglia meno e vince la Coppa Italia.

ORDINE RIGORISTE:

Agard (F): PALO Giugliano (R): GOL CINOTTI (F): GOL LINARI (R): GOL BOQUETE (F): GOL SONSTEVOLD (R): PARATO LONGO (F): GOL VALDEZATE (R): GOL SEVERINI (F): PARATO TROELSGAARD (R): GOL TABELLINO ROMA-FIORENTINA 7-6 d.c.r. ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo (62' Sonstevold);Kumagai (73' Glionna), Giugliano, Greggi (dal 60' Troelsgaard); Haavi (106' Feiersinger), Giacinti (dal 60' Pilgrim), Viens. A disp: Korpela, Valdezate, Tomaselli, Kramzar. All.: Spugna FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Toniolo (dal 80' Erzen), Georgieva, Agard, Faerge; Janogy (dal 80' Longo), Catena, Severini, Johansdottir (dal 120'+2' Cinotti); Hammarlund (dal 104' Lundin), Boquete. A disp.: Schroffenegger, Spinelli, Parisi, Mijatovic, Tucceri Cimini. All.: De La Fuente Arbitro: Marotta. Assistenti: Signorelli - Lo Calio. Quarto Ufficiale: Gasperotti. Marcatori: 11' Hammarlund (FIO) , 20' Giacinti (ROM) , 49', 72' Janogy (FIO) 76' Minami (ROM), 90' Viens (ROM). Ammonizioni: Johansdottir (FIO), Linari (ROM), Di Guglielmo (ROM), Kumagai (ROM), Viens (ROM), Troelsgaard (ROM), Severini (FIO).