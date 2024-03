Fiorentina, la prima al Viola Park senza Barone. Palloncini bianchi liberati in cielo

Firenze, 24 marzo 2024 - Ventidue palloncini bianchi liberati verso il cielo dalle calciatrici in campo. Un momento toccante e commovente poco prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Inter Femminile, prima gara ufficiale al Viola Park dopo la scomparsa di Joe Barone. Il direttore generale gigliato sarebbe stato sicuramente sugli spalti. Non mancava mai. Stava al fianco della squadra di De La Fuente come nessun altro. Poi sarebbe sceso negli spogliatoi, oggi per consolare le ragazze dopo una brutta sconfitta. Ma le avrebbe anche caricate a dovere in vista delle ultime gare, quelle che dovranno riportare il club in Champions League. Al di là del passo falso di oggi (netto 3-0 per l'Inter) il traguardo è ormai a portata di mano con ancora nove punti di vantaggio da gestire proprio sulle nerazzurre. Questo pomeriggio, come detto, la sfida fra viola e nerazzurre alla presenza sugli spalti di Rocco Commisso (commosso fino alle lacrime), la moglie Catherine coperta da occhiali scuri, e tutti i dirigenti della Fiorentina, compreso il neo direttore dell'area aziendale Alessandro Ferrari, al fianco di Nicolas Burdisso. Il minuto di silenzio è stato lungo e intenso, davanti a circa un migliaio di spettatori accorsi per sostenere le ragazze viola. Sul maxischermo una grande foto di Joe Barone sorridente. Poi le calciatrici in campo hanno liberato ognuna un palloncino bianco, tutti volati verso il cielo. E' stato questo il primo momento di ricordo a margine di una partita ufficiale. Adesso l'appuntamento si sposta a sabato sera, quando al Franchi sarà la prima squadra maschile a giocare la sua prima sfida senza Barone contro il Milan. L'obiettivo del club è quello di riempire lo stadio (si attendono almeno 30.000 spettatori), da domani saranno messi in vendita i tagliandi. Top secret le iniziative che saranno portate avanti da tifoseria organizzata e Curva Fiesole. Nei prossimi giorni sarà valutato il da farsi, non è escluso che possa essere allestita una coreografia. Ancora da definire le iniziative che porterà alla luce la Fiorentina. Non c'è stata una vera e propria riunione in tal senso, anche perché diversi dirigenti sono ancora impegnati a dare l'ultimo saluto allo stesso Barone. Domani Rocco Commisso, Daniele Pradè e Alessandro Ferrari voleranno a New York, dove martedì si celebrerà il funerale nel quartiere di Brooklyn. Subito dopo la salma sarà tumulata nel cimitero di Green Wood, sempre a Brooklyn.