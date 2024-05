Fiorentina, che attesa per la finale di Conference. Dodo e Mandragora: “A Atene con il nostro popolo”

Firenze, 22 maggio 2024 – "Vincere una coppa sarebbe la ciliegina sulla torta per noi e per tutto il popolo fiorentino. Un trofeo manca da tanti anni, abbiamo una gran voglia di riportarlo a Firenze e daremo la vita in campo".

C'è grande attesa in casa Fiorentina in vista dell'atto conclusivo della Conference League e nelle parole di Rolando Mandragora, protagonista oggi del media day organizzato al Viola Park a una settimana dalla sfida con l'Olympiacos, c'è tutto il desiderio di chiudere al meglio la stagione.

Dodo carica il gruppo in vista della finale di Conference (Fotocronache Germogli)

"C'è poco da dire, vorrei solo essere in campo e giocare già oggi - confessa il centrocampista viola - Abbiamo lottato tanto, giocato negli ultimi due anni 120 partite, siamo cresciuti tanto, abbiamo avuto momenti alti e altri bassi, ora abbiamo solo un sogno da realizzare".

La sconfitta di un anno fa nella finale col West Ham pesa ancora ma da allora "abbiamo accumulato esperienza e c'è una grande voglia di rivincita - prosegue Mandragora - Le finali la passata stagione non andarono come volevamo ma adesso abbiamo la possibilità di rifarci. Ci stiamo preparando nel migliore dei modi e non vediamo l'ora di giocarla. Alla gara contro l'Olympiacos già ci penso, sicuramente ad Atene troveremo un ambiente caldo ma anche i nostri tifosi sono caldi e si faranno sentire, siamo molto felici che vengano in tanti perché avremo bisogno di loro come sempre".