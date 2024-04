"Fiorentina in Repubblica Ceca: la prima trasferta europea senza Joe Barone"

La sensazione è che l’aria all’interno del volo che questo pomeriggio porterà la Fiorentina in Repubblica Ceca sarà quantomeno particolare. E non certo per colpa dell’ultima sconfitta a Torino. Nessuno infatti, al momento del sorteggio di Conference di metà marzo, avrebbe mai potuto pensare che quella in direzione Plzen sarebbe stata la prima trasferta europea dell’era Commisso senza Joe Barone, uno che da quando mister Mediacom ha rilevato il club viola non si è mai perso un solo match lontano dal Franchi. Che fosse in Italia o all’estero.

Anche per questo la gara della Doosan Arena si annuncia essere più speciale di altre. E lo ribadirà anche Vincenzo Italiano, che prenderà la parola questa sera alle 19 dalla sala stampa dello stadio del Viktoria. Il programma della squadra è già stato scandito nei minimi dettagli: stamani, poco dopo le 10, andrà in scena al Viola Park la rifinitura in vista della sfida d’andata dei quarti di finale e subito dopo pranzo Biraghi e soci si sposteranno a Peretola, da dove partiranno con un charter diretto a Praga per poi spostarsi in bus a Plzen, distante poco meno di 90 km. Per la gara che mette in palio una fetta di qualificazione in semifinale (ma occhio ai rossoblù che non solo in questa edizione di Conference sono ancora imbattuti, al pari di Fiorentina e Lille, ma non hanno mai subito gol in casa) molte scelte di formazione sembrano essere già state fatte e saranno in particolare alcune rotazioni a farla da padrone.

Il ko con la Juventus, al di là di un buon secondo tempo, ha evidenziato lo stress fisico di numerose pedine che sono state impiegate con continuità nelle ultime uscite ed è per questo che Italiano sta pensando di garantire alla sua squadra forze fresche: in difesa, dunque, dentro Faraoni o Dodo sulla destra così come Martinez Quarta al centro e Parisi a sinistra. In mezzo persiste il dilemma legato alle condizioni di Arthur (l’osservato speciale di stamani) mentre in attacco, oltre a Ikoné e Beltran, sembra essere arrivato il momento di rivedere dal 1’ Nzola. Ma anche sull’impiego di Nico verrà fatta una riflessione.

Andrea Giannattasio