Fiorentina, Italiano pensa a Bergamo e “risparmia” ad alcuni titolari la trasferta di Salerno

Firenze, 20 aprile 2024 – Ormai indietro nel campionato (anche se un recupero dal 10’ posto è ancora possibile, seppur in salita) mentre nelle Coppe continua ad avanzare ed è in lizza per i successi finali. Così, in vista della gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia (mercoledì sera, 24 aprile alle 21 a Bergamo) e dopo le fatiche dei supplementari in Conference League contro il Viktoria Plzen di giovedì scorso, la Fiorentina fa turnover già a partire dalle convocazioni per la sfida di domani, domenica 21 aprile alle 18, sul campo della Salernitana.

Infatti, mister Vincenzo Italiano lascia a casa alcuni titolarissimi come Gonzalez, Bonaventura, Beltran e Belotti per farli rifiatare. A questi si agggiunge Nzola che non è stato convocato per motivi personali.

Ecco l’elenco dei convocati:

Portieri: Christensen, Martinelli, Terracciano Difensori: Biagetti, Biraghi, Dodo, Faraoni, Kayode, M. Quarta, Milenkovic, Parisi, Ranieri. Centrocampisti: Barak, Castrovilli, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora, Arthur. Attaccanti: Ikoné, Kouame, Sottil, Caprini, Sene.