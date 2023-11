Fiorentina-Juventus, ufficiale: la Curva Fiesole non ci sarà

Firenze, 4 novembre 2023 - La notizia era nell'aria, certificata con un lungo comunicato diramato pochi minuti fa sui propri canali social: la Curva Fiesole non sarà presente per Fiorentina-Juventus. Il cuore pulsante del tifo viola aveva già chiesto ieri sera di rinviare la partita a causa dei disastri causati dal maltempo in diverse zone di Firenze e della Toscana. Oggi 300 ragazzi della curva sono stati impegnati nella zona di Campi Bisenzio per aiutare le persone maggiormente in difficoltà a spalare fango e liberare gli appartamenti da acqua e detriti. Domani la squadra sarà anche più numerosa e i volontari viola presteranno il loro servizio per tutta la giornata. Lontano il pensiero della partita. Nel comunicato diffuso in serata sono stati ribaditi i motivi (già spiegati con un altro comunicato nella serata di venerdì) che spingono la curva a non partecipare alla partita. "La Curva Fiesole, a fronte della decisione di giocare regolarmente la partita, non sarà presente sugli spalti. Non c'è niente da festeggiare: dare un segnale contro questa ingiustizia è un atto che ci viene dai nostri sentimenti ma anche dalla nostra ragione". In un primo momento si pensava che i tifosi si limitassero a non esporre la maxi coreografia (sulla quale lavorano da mesi) per i 50 anni degli Ultras Viola. In realtà nel corso della giornata in tanti hanno manifestato l'intenzione di non recarsi allo stadio, anche in segno di solidarietà per quei tifosi che non possono farlo, colpiti dai disastri del maltempo. Poco fa, come detto, il comunica ufficiale che sancisce la linea comune. Fiorentina-Juventus si giocherà senza il cuore pulsante del tifo viola. I club organizzati lasciano liberi gli altri tifosi di agire secondo la loro coscienza. Possibile che in curva qualcuno alla fine sia presente, ma sicuramente mancherà il tifo organizzato. Dovrebbero comunque essere gremiti gli altri settori. La biglietteria a stasera raccontava di circa 38.000 tifosi attesi, compresi i circa 2.000 tifosi della Juventus che da giorni hanno esaurito la disponibilità del settore ospiti. In ogni caso tutti i settori sono stati presi d'assalto con la voglia di sostenere a gran voce i ragazzi di Italiano. Il dato finale ovviamente non sarà quello. Mancheranno diversi migliaia di sostenitori viola. Quelli della Curva Fiesole.