Fiorentina, Kean lascia il ritiro dell’Italia per una lombalgia

Firenze, 7 ottobre 2024 – Prima seduta di allenamento nel pomeriggio per la Nazionale, da ieri sera in ritiro a Coverciano in vista degli impegni di Uefa Nations League con Belgio (10 ottobre, Roma) e Israele (14 ottobre, Udine).

Purtroppo indisponibile Moise Kean per le prossime due gare: questa mattina l`attaccante della Fiorentina - alle prese con una lombalgia - ha lasciato il raduno e ha fatto rientro presso il club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.

Con un rigore sbagliato, un altro procurato, un assist, una traversa e tanti duelli fisici, Keanè stato uno dei protagonisti della vittoria della Fiorentina sul Milan.