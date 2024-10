Fiorentina-Milan 1-0: capolavoro di Adli! / Diretta

Firenze, 6 ottobre 2024 – Servirà una vera e propria impresa alla Fior entina per battere il Milan nel posticipo della settima giornata di Serie A (ore 20.45). I rossoneri sono a quota 11 punti e sono in lotta per il vertice, i viola sono a quota 7 e vengono da un avvio di campionato piuttosto deludente e cercano la grande serata per ripartire.

19:25 Colpani sbaglia L'ex monzese alza la mira da buona posizione 19:21 Adliiii!!! Azione personale di Adli che da sinistra si accentra e infila in gol con un tiro angolatissimo 19:15 Gol annullato Attacco viola, palla a Kean che insacca, ma è in fuorigioco. Gol annullato 19:09 Occasione sprecata Al 21' i viola buttano via una grande occasione su rigore 19:07 Kean sbaglia il rigore Erroraccio di KKean dagli undici metri 19:06 Rigore per i viola Fallo di Hernandez su Dodo, rigore per i viola 19:02 Copani ci prova L'ex monzese si accentra e tira, palla fuori 19:02 Pulisic Palla di Morata per Pulisic, deviazione di testa alta sulla traversa 18:54 Cartellino giallo Dodo ferma in maniera irregolare Leao, ammonito 18:45 Si gioca! E' cominciata Fiorentina-Milan, i viola attaccano verso la Ferrovia 18:40 Ci siamo! Squadre in campo tra poco sarà Fiorentina-Milan 18:37 L'inno viola Partono le note di "Canzone viola" cantata da Narciso Parigi 18:16 L'arbitro A dirigere la partita sarà il signor Pairetto di Nichelino (Torino) 18:08 Milan in campo Anche i rossoneri sono entrati nel terreno di gioco per scaldarsi 18:06 Viola in campo La Fiorentina è entrata in campo per riscaldarsi 17:42 Formazione del Milan MILAN (4-2-3-1): Maignan; E. Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Morata, Leao; Abraham. All.: Fonseca 17:40 Formazione della Fiorentina FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi; Bove, Colpani, Gudmundsson; Kean. All.: Palladino.