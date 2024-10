Fiorentina-Milan, Palladino: "Vogliamo regalare una notte magica a Commisso e al popolo viola"

Firenze, 5 ottobre 2024 - Raffaele Palladino ha presentato il match contro il Milan con la consueta intervista rilasciata al sito ufficiale del club gigliato. "La squadra sta bene, dopo le vittorie ha sempre grande entusiasmo e venerdì abbiamo ripreso bene e con grande partecipazione l'allenamento per preparare bene questa partita. Dal punto di vista fisico anche i giocatori stanno bene, siamo riusciti a dare minutaggio a chi ha giocato meno ed ho avuto risposte positive e grandi indicazioni per il futuro. Ho capito che posso contare su tutta la rosa ed ho visto anche calciatori adattati in altre posizioni, sono contento. Ora siamo pronti e carichi per domani". L'infortunio di Mandragora si è rivelato meno grave del previsto... "E' una bellissima notizia che l'infortunio non sia stato gravissimo. Certo lo terrà fuori qualche settimana ma si temeva il peggio e sinceramnete sono molto contento. Ho sentito Rolando anche questa mattina, è già carico e pronto a fare questa riabilitazione e noi l'aspettiamo" Cosa serve per avere continuità? "La squadra deve fare di più rispetto ad Empoli e anche in Conference. Sappiamo di dover migliorare tanti aspetti e ci lavoriamo ogni giorno. Inoltre bisogna fare una partita perfetta perché affrontiamo una grande squadra con forti individualità, che ha battuto i campioni d'Italia e se l'è giocata col Bayer Leverkusen; è una squadra in salute perciò noi dobbiamo curare tutti i particolari e fare bene in ogni aspetto. Vedo applicazione, la squadra è pronta per fare una serata perfetta per mettere in difficoltà il Milan". Cosa temete del Milan? "Il Milan ha trovato una sua identità, con un bravo allenatore e in queste settimane ha cambiato sistema di gioco. Sembra che abbia trovato la quadra e l'assetto tattico, ma dovremo limitare le loro individualità, ha una catena di sinistra tra le più forti al mondo e degli attaccanti forti. Noi dobbiamo essere bravi a fare la nostra prestazione e i ragazzi ce la metteranno tutta per regalare una gioia ai nostri tifosi" Sarà l'ultima al Franchi di Commisso prima del ritorno a New York... "Dobbiamo andare in campo per il nostro presidente e per i nostri tifosi che finora sono stati sempre al nostro fianco. Domani vorremmo regalare una notte magica al popolo fiorentino, ci proveremo davvero sia per i tifosi che il presidente. Ci è stato vicino in questo periodo ed io ho avuto modo di conoscerlo meglio dal punto di vista umano, è una persona fantastica. Sono felice di aver conosciuto un grande uomo". Alessandro Latini