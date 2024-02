Fiorentina-Lazio: probabili formazioni, orario e dove vedere la partita in tv

Firenze 25 febbraio 2024 - C'è un sogno Champions League da coltivare e per farlo bisogna spezzare le speranze delle rivali. Nella giornata di domani, lunedì 26 febbraio 2024 alle ore 21, andrà in scena al Franchi di Firenze un duello di porzioni continentali, tra Fiorentina e Lazio. In palio formalmente solo i tre punti, ma di fatto le due formazioni si giocano una porzione importante di Champions League: entrambe sono infatti a caccia di una rimonta sul quarto posto e sconfiggere l'avversaria di fronte significherebbe mette un pesante freno alla sua ambizione di quarto posto.

Da una parte la Fiorentina va a caccia di conferme. Dopo un grande finale di 2023, che aveva visto i Viola chiudere l'anno al quarto posto, con l'anno nuovo sono venuti meno i risultati: sono appena 4 i punti raccolti nelle ultime cinque partita, con un solo successo contro il Frosinone, e tre ko tra cui quello pesante nello scontro diretto con il Bologna. Italiano vuole ovviamente invertire questa tendenza e per farlo dovrà fare leva sul supporto dello stadio di casa per sconfiggere una Lazio che lontano dall'Olimpico sta mantenendo un ritmo da Champions League.

Proprio nell'ultima sfida giocata la squadra di Sarri ha trovato una grande vittoria a sorpresa nella trasferta di Torino contro i granata. Una sfida sofferta in cui hanno però prevalso la maggiore qualità in attacco e il cinismo capitolino. Sulle gambe dei giocatori potrebbero però pesare i tanti scontri giocati nelle ultime settimane: la partita contro i viola sarà infatti la quinta nelle ultime due settimane, mettendo sotto pesante stress il fisico dei ragazzi laziali. In questo senso alcuni dei protagonisti meno utilizzati potrebbero tornare utili a partire da Kamada, su cui il tecnico della Lazio sta ancora cercando di capire come sfruttarne al meglio le capacità.

La designazione arbitrale della ventiseiesima giornata di Serie A ha assegnato la direzione della gara Fiorentina-Lazio a Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Tegoni: Perenzoni sarà il IV ufficiale mentre Irrati e Marini sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il fischietto campano si tratta del ventitreesimo incrocio con la viola, con uno score di 8 successi, 6 pareggi e 8 ko da parte dei toscani. Sono invece ben 26 i precedenti con la Lazio: 9 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte il bilancio con il direttore di gara. Per Guida si tratterà della diciannovesima direzione stagionale, la dodicesima di Serie A, a cui somma anche 1 in Serie B e ben 6 internazionali, 5 in Champions League, tra gironi e preliminari, e 1 nei preliminari di Europa League.

Probabili formazioni

Ancora fuori Bonaventura, Italiano si affida ai tre trequartisti con Beltran, Nico Gonzalez e Sottil alle spalle di Belotti. In mediana confermato il duo composto da Arthur e Duncan. In difesa ballottaggio a destra con Kayode e Faraoni che si giocano una maglia, il secondo leggermente avanti sul primo. In mezzo Milenkovic o Ranieri, mentre a sinistra c’è Biraghi. In porta intoccabile Terracciano.

Dall’altra parte, Sarri recupera Zaccagni, ma l'esterno partirà inizialmente dalla panchina, confermando dunque Isaksen e Felipe Anderson dal 1' minuto. Ballottaggio al centro dell’attacco, con Immobile in vantaggio su Castellanos. Squalificato Gila: Casale farà coppia con Romagnoli, mentre torna Lazzari titolare con Marusic a sinistra. A centrocampo scelte obbligate visti i problemi fisici di Vecino e Rovella, con Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre Kamada ha le quotazioni in rialzo, ma al momento dovrebbe partire solo dalla panchina.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Ranieri, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Beltran, Nico Gonzalez; Belotti. All. Vincenzo Italiano.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All. Maurizio Sarri.

Dove vedere la partita

La partita fra Fiorentina e Lazio dello stadio Artemio Franchi, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di domenica 27 agosto. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Edoardo Testoni e Alessandro Budel.