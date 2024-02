Fiorentina-Lazio, Quarta non ci sarà: colto nella notte da dolori addominali

Firenze, 26 febbraio 2024 – Il centrale difensivo Lucas Martinez Quarta non sarà a disposizione del tecnico viola Vincenzo Italiano per la gara in programma stasera (ore 20.45) allo stadio Franchi di Firenze fra Fiorentina e Lazio. Il numero 28 gigliato infatti, pur essendo stato ieri regolarmente convocato, la notte scorsa ha accusato problemi addominali ed in mattinata si è recato all'ospedale Careggi di Firenze per una visita di controllo. Da valutare dalla giornata di domani, martedì 27 febbraio, un suo possibile recupero in vista della gara di campionato che attende sabato prossimo la Fiorentina a Torino contro la squadra granata.