Fiorentina, il maltempo cambia i programmi. Niente partenza da Peretola, gruppo verso Pisa

Firenze, 18 dicembre 2024 - Il maltempo che si sta abbattento in queste ore su Firenze e sulla Toscana ha cambiato radicalmente i piani anche della Fiorentina, che intorno alle 14 avrebbe dovuto lasciare il Viola Park in direzione Peretola per partire alla volta di Guimaraes intorno alle 15. I viola domani sera sono impegnati in Portogallo (ore 20 locali, le 21 in Italia) nell'ultima sfida del girone di Conference League, quella che deciderà le sorti della classifica.

Causa maltempo, apppunto, i programmi del club sono stati stravolti. La Fiorentina si trova attualmente ancora al Viola Park, ma l'ipotesi della partenza da Peretola è ormai tramontata. Il gruppo viaggerà in pullman verso l'aeroporto di Pisa e intorno alle 17 dovrebbe decollare alla volta di Guimaraes. Ancora il condizionale è d'obbligo, ma al momento è il piano adottato dal club.

A forte rischio anche la conferenza stampa della vigilia di mister Raffaele Palladino, originariamente in programma per le 18.45 locali (le 19.45 italiane) di oggi. Il tecnico, da programma, deve parlare dall'Estadio Dom Afonso Henriques con Tommaso Martinelli. Ma il ritardo accumulato dovrebbe far saltare l'appuntamento con i media. Tra l'altro, da regolamento Uefa, le conferenze stampa della vigilia dovrebbero tenersi entro le 20 locali.

Alessandro Latini