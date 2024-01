Il colpo di Mezzanotte. Da Kean a Faraoni, bolle il mercato viola. L'ultima idea è Vargas

Firenze, 12 gennaio 2024 - Piazzato il primo colpo in uscita, la Fiorentina deve concentrarsi adesso su quelli in entrata. Niccolò Pierozzi è passato ufficialmente alla Salernitana. Prestito secco, prima di andare in Campania ha allungato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2025. Esperienza utile per crescere, alle dipendenze di Filippo Inzaghi che lo ha avuto anche lo scorso anno alla Reggina. La cessione apre le porte all'ingresso di un nuovo terzino destro. Tutto lascia pensare che alla fine possa essere Davide Faraoni, ormai a fine corsa al Verona. L'operazione non sarà particolarmente onerosa. La Fiorentina in quella zona di campo ha bisogno di una pezza, ma il futuro è assicurato da Dodo e Kayode. Discorso diverso in attacco, dove potrebbe anche esserci una mezza rivoluzione. Al di là di Brekalo (promesso sposo alla Dinamo Zagabria nonostante un inserimento della Salernitana), ci sono rumors di mercato pure su Ikoné e Nzola, sempre più chiacchierato in uscita. Sempre di prestito si parla, ma il fatto che circolino con forza tanti nomi di prime punte lascia pensare che la Fiorentina una la stia cercando davvero. Kean è un nome concreto, gli intermediari stanno lavorando per cercare di capire la possibilità di portarlo a Firenze. L'idea è trovargli una squadra importante che gli dia continuità in ottica Europeo. Si è riparlato anche di Dia (ipotesi scambio proprio con Nzola) e pure di Belotti, nome di fatto mai tramontato. Sugli esterni resta da monitorare la pista Gil (serve che il Tottenham apra al prestito), mentre l'ultima idea porta in casa Augsburg, squadra dello svizzero Ruben Vargas, jolly offensivo (può giocare su entrambe le fasce) classe '98. Non un profilo che possa accendere particolari fantasie nei tifosi, ma un calciatore da circa 7 milioni di euro che può tappare la falla che si è creata. Se dovesse uscire Ikoné sarebbe automatico anche un altro arrivo. Il mercato viola resta in totale evoluzione, anche se Italiano e i tifosi attendono con ansia il primo colpo. Alle porte c'è la possibilità di andare in Arabia Saudita per provare a vincere un trofeo. Ma alla squadra serve una mano.