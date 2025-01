IL CLUB RAGGIUNGE I 35 ISCRITTI. "I’Brindellone»: il Canada è viola: "Ma che sofferenza col Napoli»

Più che la temperatura (meno 20 gradi), a gelare la Fiorentina e i suoi tifosi in terra straniera, è stato il ko – netto e incontestabile – subito contro il Napoli. Comunque, il cuore del Viola Club "I’Brindellone", il club che raccoglie i tifosi della Fiorentina in Canada, tornerà a battere forte nella direzione di risultati migliori nei prossimi match della squadra di Palladino. Come fa sapere il suo leader, Gino Bucchino, "Siamo ormai 35 soci, qui in Canada. Un successo straordinario considerato i pochissimi fiorentini e toscani che sono emigrati".

ri.ga.