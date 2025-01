L’esterno e quello (strano) bivio sul futuro. Mercato o campo?. Parisi, rebus d’inverno

Parisi se ne va. Anzi, no, Parisi rimane. Forti e imprevedibili le oscillazioni sul futuro del difensore arrivato a suo tempo dell’Empoli e mai stato (prima con Italiano e poi con Palladino) sotto i riflettori della Fiorentina dei titolari.

Tutto questo, per la verità, almeno fino all’inizio del mese scorso, quando l’allenatore viola ha iniziato a coinvolgere Parisi nel pacchetto degli undici in campo dal primo minuto. Sorpresa.

Posizione ’bassa’ – per sfruttare al meglio le caratteristiche dell’esterno –, con il compito (come è stato a casa della Juventus) di pressare alto l’avversario di turno e cercare di tenerlo il più lontano possibile dalla porta di De Gea.

Ironia della sorte, Parisi ha iniziato a girare e giocare proprio quando le chance di andare altrove, già a gennaio, si sono fatte elevatissime. Il pressing del Como è stato ed è concreto.

Così si torna al dilemma di inizio discorso, ovvero capire meglio e bene se l’ex Empoli è un giocatore su cui Palladino vuole e deve ancora puntare, oppure sarà al centro di una delle prossime trattative del mercato in uscita.

La sensazione è che – tatticamente – Palladino sia pronto a concedere il suo sì a una cessione di Parisi solo quando, la Fiorentina gli avrà garantito un esterno di sinistra migliore e che (vista ormai la direzione del 3-5-2), possa rappresentare una seria, forte e concreta alternativa a Gosens.

In tutto questo, sia chiaro, conta moltissimo la volontà del giocatore che di sicuro può essere tutt’altro che chiara e netta.

Parisi, in effetti, da un lato sarà sicuramente tentato e motivato a continuare il suo percorso di crescita e riscatto con la Fiorentina. Dall’altro, la tentazione di riprendere un discorso di carriera con maggiori motivazioni, e quindi lontano da Firenze, rimane senza dubbio un processo interiore naturale in un giocatore che aveva abbracciato con entusiasmo una nuova avventura ma si è poi trovato a lottare con una realtà tutta in salita.

Riccardo Galli