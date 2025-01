Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - Settimana calda di mercato tra acquisti e cessioni

Firenze, 19 gennaio 2025 - Comincia una settimana caldissima sul fronte del mercato per quanto riguarda la Fiorentina. Le discussioni e i confronti ci saranno anche per quanto riguarda la squadra di Palladino, che non è riuscita a battere il Torino al Franchi in inferiorità numerica. Un pasticcio di Comuzzo e Adlì ha consentito ai granata di portare via il punto. Ma il mercato la farà da padrone perché a questo punto siamo realmente alle battute conclusive della sessione invernale. Già oggi sono attese novità in uscita. Le esclusioni di Kayode e Ikoné dalla partita contro il Torino sono da ricondurre a trattative in corso e ben avviate. Il terzino azzurro è a un passo dal Brentford anche se pure il Brighton continua a manifestare interesse. Ma le 'Bees' sono largamente in vantaggio. Prestito oneroso (circa 500.000), da stabilire le condizioni future che dovrebbero prevedere un diritto di riscatto intorno ai 17-18 milioni di euro. Da capire se sarà inserito un controriscatto, con la Fiorentina che vorrebbe mantenere l'ultima parola sul calciatore. Discorso diverso per Ikoné, che dovrebbe salutare a titolo definitivo. Per lui in piedi c'è la pista Paris Fc, con la Fiorentina che spera di recimolare 7-8 milioni di euro. Anche in questo caso trattativa ben avviata. Ore decisive anche per lo scambio Sanabria-Kouame, non smentito (e dunque confermato) al Franchi dal ds granata Vagnati. Affare in piedi da giorni e da sistemare ci sono solo i contratti dei due attaccanti. Il paraguaiano è rimasto in panchina nella partita di ieri, Kouame ha giocato solo il recupero. Segnali precisi di come l'addio alle reciproche squadre sia ormai una questione di tempo. Eccoci poi al fronte Luiz Henrique-Man. La serata di sabato ha visto lo Zenit San Pietroburgo accelerare fino a trovare un accordo col Botafogo sulla base di 35 milioni di euro. Cifra che la Fiorentina non pareggerà nemmeno con la cessione di Ikoné. Il calciatore brasiliano è parso tutto fuorché felice di trasferirsi in Russia, ma alla fine tutto lascia pensare che si lascerà convincere a suon di milioni. Si attendono sviluppi definitivi, ma Pradè ha già allacciato i contatti con il Parma per Dennis Man. Richiesta 15 milioni, offerta 12+bonus. Un accordo si troverà senza troppo trattare. Questione di ore, forse di giorni. Ma il mercato della Fiorentina è destinato ad accendersi.