Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. L'1% che resta da fare a Pradè. Da Fagioli a Biraghi

Firenze, 3 febbraio 2025 - Ultime 24 ore di mercato, ormai siamo davvero in prossimità del gong finale. La Fiorentina ha messo ufficialmente le mani su Cher Ndour e Nicolò Zaniolo, presenti allo stadio per vedere dal vivo la sofferta vittoria dei compagni contro il Genoa. Trattative che ormai sono andate in archivio con successo. Il centrocampista ex PSG va a rinforzare un reparto in evidente affanno mentre il ritorno dell'ex Zaniolo servirà per dare una carta offensiva in più a Palladino. Difficile l'arrivo di un attaccante nella giornata odierna, Zaniolo potrebbe essere utilizzato anche come vice Kean visto che Kouame diventerà oggi ufficialmente un giocatore dell'Empoli. Il calciatore ivoriano ha raggiunto in serata la sua nuova squadra e oggi firmerà il contratto per i prossimi sei mesi in prestito secco. "Abbiamo già fatto tutto quello che dovevamo fare. A meno di eventi eccezionali, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Ndour e Zaniolo, che vanno a coprire ruoli in cui avevamo bisogno". Le parole di Daniele Pradè nel post partita hanno raffreddato un po'gli entusiasmi di chi si aspettava altri colpi, anche se il mercato della Fiorentina non è finito. Oggi arriverà un altro centrocampista, che a questo punto rientra nell'1% di lavoro che è rimasto al ds viola. La trattativa per Fagioli va avanti. La Juventus vuole un obbligo di riscatto senza condizioni intorno ai 20 milioni, Fiorentina che continua a proporre un obbligo condizionato. Si è inserito anche il Marsiglia (che lo segue da giorni) ma il centrocampista ha l'accordo con i viola. La priorità va a lui, nel corso della giornata capiremo quali possano essere le alternative. Si è parlato di Marin del Cagliari e di Kone del Marsiglia, mentre Belahyane (che piaceva molto) si è accordato con la Lazio e diventerà un calciatore biancoceleste. Ma c'è anche altro che chiaramente porta al discorso Comuzzo-Napoli. La domenica è scivolata via tranquilla, con l'agente Minieri che si è visto al Franchi per occuparsi del trasferimento di Kouame a Empoli. Nessuna novità sostanziale, resta da capire se il Napoli vorrà forzare la mano di Commisso con un'offerta da 40 milioni. E poi c'è il fronte aperto con il Verona, quello più significativo anche per sistemare l'ormai ex capitano Biraghi che potrebbe andare proprio alla corte di Zanetti. Per lui restano in ballo Napoli e Roma. Ghilardi resta legato a Comuzzo, anche se la Fiorentina potrebbe acquistarlo (detiene il 50% sulla futura rivendita, quindi è come se avesse già metà cartellino) per poi lasciarlo in prestito all'Hellas. Occhio poi a Faraoni, nome non completamente fuori dai discorsi fra i due club.