Fiorentina, il colpo di Mezzanotte. Ngonge, adesso o mai più; l’ora dell’addio per Brekalo

Firenze, 10 gennaio 2024 – La speranza di Italiano è avere almeno un volto nuovo per la partita contro l'Udinese. E di conseguenza averlo un po' più pronto per la sfida al Napoli in Supercoppa. La Fiorentina può mettere le mani su Ngonge e Faraoni in qualunque momento, andando almeno in parte incontro alle richieste del Verona. Si è capito da giorni che Pradè e Barone stanno tenendo la trattativa a bagnomaria in attesa di segnali da altri calciatori. Ma nelle prossime ore dovrebbe esserci un confronto decisivo tra i club.

La Fiorentina deciderà il da farsi entro breve anche perché si stanno inserendo altre squadre pericolose sull'attaccante: dal Milan al Napoli, che in serata ha avuto fitti contatti con l'Hellas. Al di là di Faraoni, l'ago della bilancia lo sposta Ngonge. Probabilmente non è la primissima scelta viola, ma è anche vero che il tempo comincia a stringere. Esterno destro, all'occorrenza trequartista, può dare una mano a Italiano.

Nelle ultime ore è uscito il nome di Bryan Gil del Tottenham. Esterno spagnolo classe 2001. Un piccolo funambolo che però vede poco la porta. Disponibilità a parlarne anche se difficilmente potrebbe risolvere i problemi offensivi della Fiorentina nell'immediato. Si è parlato di Suslov (centrocampista interessante sempre del Verona) e di Karsdorp per il ruolo di esterno destro. Idee, come quella che porta a Moise Kean e per la quale sarebbe necessario piazzare in prestito Nzola. L'ipotesi Empoli è una possibilità che potrà diventare un po' più concreta nelle prossime settimane.

In uscita si registra anche l'interessamento del Napoli (oltre che del Torino) per Barak. I dirigenti azzurri hanno chiesto informazioni, la Fiorentina non ha fatto muro ma ha chiesto una cifra superiore ai 10 milioni di euro. Troppi per il club di De Laurentiis, che ha risposto con una controproposta che prevede l'inserimento del cartellino di Demme. Calciatore che alla Fiorentina non interessa. Per questo la trattativa è rimasta in stand-by. Pradè e Barone non hanno la volontà di cedere il centrocampista ex Hellas, la sua uscita sarebbe dettata solo da un'offerta importante.

Chi invece saluterà nelle prossime ore è Josip Brekalo. C'è bisogno di un sostituto in fretta, ma il croato se ne andrà alla Dinamo Zagabria. Ormai è una certezza da giorni.