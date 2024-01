Coppa Italia: Fiorentina-Bologna, un derby per conquistare la semifinale. Le ultime di formazione e tv

Firenze, 9 gennaio 2024 – E’ una serata da dentro o fuori: alle 21, stadio “Franchi” (diretta tv su Canale 5), Fiorentina e Bologna si affrontano nei quarti di finale di Coppa Italia. Gara unica, chi vince va in semifinale e può continuare a cullare il sogno di vincere il trofeo. Un Derby dell’Appennino che vale doppio. I viola di Italiano, finalisti lo scorso anno, vogliono riassaporare quelle emozioni, magari stavolta provando a vincere la Coppa Italia. Davanti, però, c’è un Bologna brillante e che gioca bene.

In casa viola fiducia a Beltran in attacco (sperando finalmente in più concretezza là davanti) e la soluzione Parisi esterno alto a sinistra vista la carenza di esterni causa infortuni (Gonzalez e Sotttil) o Coppa d’Africa (Kouame).

In porta tocca di nuovo a Christensen, finora ottimo portiere di coppa.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Barak, Parisi; Beltran. Allenatore: Italiano.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. Allenatore: Italiano

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido (Roma)