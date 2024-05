Atene, l’allarme sicurezza. Vertice fra Uefa e Governo. La Grecia schiera l’esercito

Un punto è stato messo. Quantomeno una virgola. La finale di Conference League tra Olympiakos e Fiorentina si giocherà all’Agia Sophia di Atene il 29 maggio come da programma. Ieri si è svolto un summit tra la Uefa e le autorità greche che hanno tranquillizzato su tutti i fronti. Il punto stampa lo ha tenuto Pavlos Marinakis, esponente del Governo. "L’Elas (nientemeno che l’esercito greco, ndr) ha dato tutte le garanzie necessarie per far sì che la partita si giochi regolarmente nel quartiere di Nuova Filadelfia, dove si trova lo stadio dell’Aek Atene". Quantomeno inusuale pensare di utilizzare l’esercito per una partita di calcio, evidentemente le avvisaglie di problemi relativi all’ordine pubblico non sono solo mediatiche.

D’altra parte i tifosi dell’Aek sono stati molto chiari nel dire di non volere in casa propria i rivali dell’Olympiakos. In più c’è la minaccia costante di possibili azioni da parte di quelli del Panathinaikos. Insomma, temi ormai noti. L’auspicio è che l’ordine pubblico ateniese si riveli all’altezza della situazione: saranno allestiti tanti maxischermi per ‘convincere’ i tifosi biancorossi a non recarsi senza biglietto nei pressi dello stadio.

Intanto ieri mattina è cominciata la vendita dei biglietti da parte della Fiorentina. Fino a domani potranno procedere solo gli abbonati Pro, ai quali seguiranno quelli con l’abbonamento Easy. Da venerdì vendita aperta a tutti pur con la tessera Inviola. In Grecia, intanto, si sono già dati da fare i bagarini. Biglietti acquistati a 45 euro si trovano in vendita sulle piattaforme locali anche a 3.500 euro. Gli sciacalli puntano sulla voglia dei tifosi biancorossi di esserci a ogni costo.

Alessandro Latini