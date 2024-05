Fiorentina-Monza, la bambina inquadrata e quell’insulto in diretta: polemica sui social

Firenze, 13 maggio 2024 – L’hanno notata in tantissimi. E quelle parole pronunciate da quella bambina sono diventate subito virali.

Sta per iniziare la partita di Serie A Fiorentina-Monza, le telecamere di Dazn stanno passando in rassegna i giocatori schierati in linea. L’ultima bambina inquadrata guarda la telecamera e pronuncia due parole, un insulto alla Juventus.

Il video della bambina è diventato virale. E sui social si è scatenata la polemica. Tanti gli utenti che ricordano come il calcio e il mondo dello sport debbano essere un luogo che unisce, non che divide: “Trasmettiamo ai bambini i veri valori di questo meraviglioso sport – scrive un utente su X – non le offese e gli insulti”.