Fiorentina-Milan 2-1, i viola vincono un match folle grazie ad un eroico De Gea

Firenze, 6 ottobre 2024 - La Fiorentina ha vinto una delle partite più folli di questa prima parte di Serie A. Allo stadio Franchi, i viola hanno conquistato i tre punti contro un Milan mai domo, con il risultato finale fissato sul 2-1. Sul tabellino dei marcatori si sono iscritti l'ex di turno Adli, Pulisic e infine Gudmundsson, ma a fare la differenza è stato soprattutto De Gea. L'estremo difensore viola, infatti, ha parato ben due rigori ai rossoneri: il primo contro Theo Hernandez nel recupero del primo tempo, il secondo su Abraham al 56', entrambi sulla situazione di punteggio parziale di 1-0 in favore dei suoi. Prima dello spagnolo era stato anche Maignan a mettersi in luce, sventando un calcio di rigore di Moise Kean al 22'.

Le formazioni titolari

Fonseca schiera il suo Milan con il 4-4-2 di partenza. Tra i pali c'è il solito Maignan, aiutato da Gabbia e Tomori come centrali difensivi ed Emerson Royal e Theo Hernandez sulle corsie laterali. Fofana e Reijnders sono i due mediani, mentre più larghi agiscono Pulisic da una parte e Leao dall'altra. In avanti Morata affianca Abraham. Palladino preferisce il 4-3-2-1 ad albero di Natale per la sua Fiorentina, con De Gea in porta. Dodò, Comuzzo, Ranieri e Gosens compongono la retroguardia, Bove, Cataldi e Adli corrono a centrocampo. Colpani e Gudmundsson lavorano alle spalle di Kean.

Primo tempo

Nelle prime battute la Fiorentina amministra il pallone, ma è il Milan ad affacciarsi alla porta di De Gea per primo al nono minuto. Pulisic calcia una punizione alla ricerca di un colpo di testa di un compagno in area; ad arrivare sulla sfera è Gabbia, che a due metri dalla linea della porta avversaria non riesce ad inquadrarla, a causa della scarsa coordinazione con la quale impatta il pallone. Al quarto d'ora è un altro colpo di testa a spaventare il portiere spagnolo della viola: Morata devìa un cross proveniente dal piede di Emerson Royal, ma va solamente vicino al bersaglio grosso.

I padroni di casa si accendono con Colpani, che al 17' conclude di sinistro da fuori, spedendo la sfera in curva. Al minuto 20 l'arbitro Pairetto si reca al monitor a bordo campo, richiamato dal Var per un intervento in leggero ritardo di Theo Hernandez su Dodò. Seppur al limite, il direttore di gara decide di assegnare il penalty. Kean si presenta sul dischetto e viene ipnotizzato da Maignan, che blocca un tiro poco angolato dell'attaccante italiano. I toscani continuano a spingere e allo stesso Kean viene annullato un gol per fuorigioco al 29'. A svegliare il Milan ci prova Rafa Leao, che dopo la mezz'ora si mette in proprio e dal limite dell'area costringe De Gea ad una parata complessa con la punta delle dita. Il risultato si sblocca al minuto 35: Adli, da buon ex della partita, si accentra dalla sinistra palla al piede e batte Maignan con un destro che bacia il palo e si infila in rete. La squadra di Palladino ha una chance per il raddoppio al 39', ma Colpani sbaglia il pallonetto su Maignan, dopo che l'estremo difensore rossonero era uscito bene su Kean. I ragazzi di Fonseca hanno l'opportunità di rimettere in carreggiata la serata al 44', quando Reijnders, lanciato in porta da Pulisic, viene spinto da Ranieri in area di rigore. L'arbitro indica deciso il dischetto del rigore, sul quale si presenta Theo Hernandez. Il laterale mancino calcia bene, ma De Gea è strepitoso e con la manona smanaccia in angolo il rigore indirizzato verso l'angolino sinistro della sua porta. Le due compagini vanno al riposo con la Fiorentina in vantaggio di una rete.

Secondo tempo

La seconda frazione di gioco si apre con i fuochi d'artificio. Al 48' Kean si invola verso la porta di Maignan, lanciato da Cataldi, e buca la porta milanista. A rovinargli la festa, per la seconda volta e nuovamente per posizione di off-side, è il guardalinee che gli annulla la marcatura. Il Milan si riversa in attacco con grandissima determinazione e Gabbia guadagna un altro calcio di rigore, stavolta per fallo proprio di Kean sugli sviluppi di un corner. De Gea si supera e, in maniera incredibile, para il secondo rigore della sua partita, stavolta contro Abraham. La festa del Franchi per l'ennesimo miracolo del proprio portiere dura pochi minuti. Al 60' Theo Hernandez pennella un cross lunghissimo dalla sinistra, sul quale si avventa a rimorchio da dietro Pulisic: lo statunitense, al volo di interno piede, accarezza il pallone e lo indirizza sul secondo palo, realizzando il gol del tanto ricercato 1-1. I padroni di casa non sono certo al tappeto e lo dimostrano al minuto 64: Kean viene servito splendidamente da Gosens nel cuore dell'area, conclude di controbalzo e lo fa calciando fuori. Tra uno strappo da una parte e uno dall'altra, non c'è tempo neppure per respirare. Ranieri chiude in modo miracoloso su una imbucata di Leao per Pulisic, più tardi Abraham costringe De Gea ad un altro intervento complicato con il piede. Al 73' la Fiorentina si riporta in vantaggio. Un lancio lunghissimo di De Gea permette a Kean di fare la sponda per Gudmundsson, che di destro fulmina Maignan con un tiro fortissimo e rasoterra che vale il 2-1. Gli ospiti non mollano e si lanciano a testa bassa in avanti negli ultimi minuti. All'86' De Gea si sporca per l'ennesima volta i guantoni, con una parata fenomenale su un tiro a giro di Chukwueze deviato da un difensore. Nel finale, durante il quarto minuto di recupero, c'è ancora tempo per una traversa di Moise Kean, che smonta la porta ma non timbra il tabellino.

Il tabellino del match

Fiorentina (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Cataldi (67' Richardson), Adli (77' Kouamé); Colpani (90+3' Kayode), Gudmundsson (77' Biraghi); Kean. Allenatore: Palladino. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders, Pulisic (82' Chukwueze), Leao (73' Okafor); Morata, Abraham. Allenatore: Fonseca. Marcatori: 35' Adli (Fio), 60' Pulisic (Mil), 73' Gudmundsson (Fio) Cartellini gialli: Dodò, Fonseca (all.), Tomori, Morata, Reijnders, Bove Cartellini rossi: Palladino (all.)

