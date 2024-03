Fiorentina-Milan: i viola per l’Europa e per Barone. Le ultime sulle formazioni e la tv

Firenze, 29 marzo 2024 – In tempi normali non mancherebbero certo i motivi di interesse per Fiorentina-Milan, una partita che promette spettacolo per il valore delle due squadre, con i rossoneri che vogliono difendere il posto in Champions e i viola che aspirano a un piazzamento europeo. Ma la gara di stasera (ore 20.45, diretta su Dazn e Sky Calcio) porta con sé altre motivazioni dopo la scomparsa di Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso e direttore generale del club viola.

Il dolore è ancora forte nella squadra e nella città, ma come sottolinea il tecnico Vincenzo Italiano, è il momento di ripartire come avrebbe voluto Barone per puntare a importanti traguardi da conquistare nel nome di Joe.

Si giocherà in un clima particolare, certo commosso, e la gara sarà preceduta da una coreografia speciale dei tifosi che coinvolgerà anche la Maratona.

Come detto, però, c’è una partita da giocare e con valori tecnici e di classifica importanti. Per la Fiorentina è l’ennesimo bivio: per alimentare speranze europee i gigliati devono fare risultato, possibilmente vincere, ma il Milan vorrà fare altrettanto e si prevede una gara a viso aperto di entrambe le squadre.

Probabili Formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti. Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli

Arbitro: Maresca di Napoli