Fiorentina-Milan, il club viola annuncia il tutto esaurito: "Franchi, sarà tripudio di emozioni"

Firenze, 28 marzo 2024 - Il sold out era annunciato. E sold out è stato. Il Franchi è completamente esaurito per la partita di sabato sera tra Fiorentina e Milan. Il club viola lo ha comunicato pochi minuti fa con un post sui propri canali social, ringraziando i tifosi che hanno comprato il biglietto, oltre chiaramente ai circa 17.000 abbonati. "La passione dei nostri tifosi ha fatto la differenza! Grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo straordinario sold out. Il Franchi sarà un tripudio di emozioni! Forza Viola!". Il che, tradotto, significa circa 32.000 spettatori. Biglietto più, biglietto meno. Oggi il Franchi non può più contenere gli oltre 40.000 tifosi che poteva contenere fino allo scorso dicembre, quando poi sono iniziati i lavori di restyling che stanno coinvolgendo la Curva Ferrovia. Lavori che sottraggono circa 10.000 posti a partita. In alcuni casi poco male, in altre situazioni (tipo questa) sicuramente si sarebbe potuti andare oltre. Ma tant'è. La Fiorentina è comunque soddisfatta. Ha raggiunto la saturazione dello stadio con tre giorni e mezzo di vendita, quando ancora mancano due giorni alla partita. Di fatto una sorta di record. Anche i tifosi ospiti hanno fatto la loro parte. Il cosiddetto 'formaggino' sarà esaurito e gremito. Ma stavolta il timore che la marea rossonera potesse invadere il Franchi come lo scorso anno non c'è mai stato. Troppa la voglia di esserci da parte dei tifosi viola. Fiorentina-Milan sarà una partita che (purtroppo) resterà nella storia del club. La prima senza Joe Barone, la voglia di spingere la squadra un passo più in là rispetto alla tragedia. Il fatto di esserci a prescindere. Non conta che sarebbe comunque stata una partita di cartello. Firenze ha risposto presente fin dal primo momento in cui ha appreso della tragedia che ha colpito il direttore generale della Fiorentina. La cui poltrona in Tribuna Autorità resterà vuota. Sarà la Fiorentina a decidere se riempirla con un mazzo di fiori, o magari con una maglia da gioco. Vedremo. Quel che è certo è che i tifosi faranno la loro parte. Prima (18.45) il raduno fuori dalla Fiesole per caricare la squadra al momento del passaggio del pullman. Poi lo spettacolo si trasferirà all'interno dell'impianto. I ragazzi della Fiesole stanno lavorando a una coreografia da brividi che coinvolgerà anche la Maratona.

Alessandro Latini