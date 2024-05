Fiorentina, mille tifosi in arrivo a Bruges. E chi resta a Firenze potrà vedere la partita al Viola Park

Firenze, 7 maggio 2024 - La vigilia è carica di attesa. E non potrebbe essere altrimenti. Firenze e Bruges sono legate da un filo sottile. Uggiose climaticamente entrambe. Stamani la Fiorentina si è allenata al Viola Park prima del pranzo e della partenza in aereo alla volta del Belgio. Seduta mattutina anche per i padroni di casa. In serata le parole di Vincenzo Italiano e Lucas Martinez Quarta completeranno il cerimoniale della vigilia. Domattina ci sarà spazio solo per un leggero risveglio muscolare, poi la lunga giornata in albergo prima del fischio d'inizio delle 18.45. Se la squadra è già arrivata nella sede del suo ritiro, i tifosi si stanno mettendo in marcia in queste ore. Qualcuno si è già visto nella cittadina belga, ma il grosso arriverà tra stasera e domani. Saranno circa 1.000 i sostenitori gigliati al seguito della squadra. La maggior parte ha optato per l'aereo con direzione Bruxelles, per poi spostarsi a Bruges con un'altra ora e mezzo di viaggio in treno o autobus. I più avventurosi partiranno stasera con alcuni van. Davanti tante ore di viaggio e la speranza di strappare il biglietto per volare ad Atene. Non tutti partiranno però dall'Italia e da Firenze. Un contingente nutrito, come spesso accade in questi casi, è rappresentato dai tifosi viola all'estero. Il Viola Club Bruxelles porterà a Bruges oltre cento iscritti, che affolleranno due pullman. Dal centro Europa sono attesi tifosi viola da Parigi, dalla Germania, dal Lussemburgo, addirittura da Malta. Occasione più unica che rara per vedere dal vivo i propri beniamini. Domani mattina, inoltre, una delegazione del Viola Club Bruxelles sarà ricevuta nell'albergo della squadra. Sarà un ulteriore momento di contatto con i calciatori per caricarli ancora di più in vista della partita. A Firenze i tifosi seguiranno la partita in bar, punti di ritrovo e pure al Viola Park. Da ieri è possibile prenotare il proprio posto nei due bar del centro sportivo della Fiorentina, per seguire il match insieme a tanti altri tifosi gigliati.

Da Bruges a Firenze, dicevamo dell'unico comun denominatore climatico. Ma anche la speranza è la stessa. Portare a casa la qualificazione per la seconda finale consecutiva di Conference League. Impresa alla portata della Fiorentina, che però non dovrà regalare niente agli avversari. Alessandro Latini