Fiorentina-Monza, la carica del Franchi per cercare i primi tre punti. Orario, formazioni e dove seguirla in tv

Firenze, 1 settembre 2024 – E’ il giorno di Fiorentina-Monza. I viola tornano in campo alle 18,30 di oggi pomeriggio, 1 settembre, per cercare la prima vittoria in campionato. La formazione di Palladino, reduce da due pareggi nelle prime due giornate (1-1 a Parma, 0-0 in casa col Venezia), ha archiviato la soffertissima qualificazione in Conference League ottenuta ai rigori contro l’Akademia Puskas e ora punta sull’appoggio del Franchi per regalare la prima gioia ai tifosi.

Sono soltanto due i precedenti di questo incrocio al Franchi in Serie A, con la Fiorentina vincente 2-1 nella scorsa stagione, mentre è finito in parità 1-1 il primo match tra le due nel massimo campionato disputato il 4 gennaio 2023.

La gara, con fischio d’inizio alle 18,30, sarà visibile in tv su Dazn.

LE PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (3-4-2-1): Terracciano; Pongracic, Martinez Quarta, Ranieri; Dodo, Mandragora, Adli, Parisi; Kouamè, Colpani; Kean. All. Palladino.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Maldini, Dany Mota; Djuric. All. Nesta.

Arbitro: Colombo (assistenti di linea Berti e Mokhtar. Quarto Ufficiale Zufferli, al Var Gariglio e Di Bello).