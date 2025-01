Fiorentina-Napoli, viola a caccia dell’impresa. Probabili formazioni e tv

Firenze, 4 gennaio 2025 – Sulle ali dell’entusiasmo dopo il bel pareggio in casa della Juventus, la Fiorentina vuole sognare ancora e cerca la grande impresa contro il Napoli capolista (a quota 41 insieme all’Atalanta, con l’Inter a un punto che deve recuperare proprio la gara con i viola, oltre a quelle della Supercoppa) in una serata che si preannuncia intensa e spettacolare. Si gioca alle 18, allo stadio “Franchi”, diretta tv su Dazn. Si tratta di un ostacolo molto duro per i viola, contro una squadra che abbina qualità e concretezza, guidata da un allenatore vincente come Conte.

Per quanto riguarda la formazione viola, dovrebbe rientrare dal primo minuto Gosens a sinistra, Beltran schierato dietro Kean e sembra scontata la conferma di Sottil, “eroe” della gara di Torino.

Al di là delle scelte tecniche, mister Palladino è stato molto chiaro: “Noi ci vogliamo confrontare ed essere competitivi contro queste grandi squadre. Non sarà facile ma davanti ai nostri tifosi vogliamo fare una bella prestazione”.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Cataldi, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. Allenatore: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Neres, Lukaku, Spinazzola. Allenatore: Conte.

Arbitro: il signor Manganiello di Pinerolo (Torino)