Fiorentina, Palladino esalta il gruppo. “Con l'Inter a viso aperto sognando una notte magica”

Firenze, 28 novembre 2024 - Vittoria doveva essere e vittoria è stata per la Fiorentina, che al Franchi ha liquidato la pratica Pafos non senza un po' di apprensione nel finale. In gol Kouame, poi Goldar ha spedito il pallone nella propria porta su tiro-cross di Sottil e infine Quarta. Gara riaperta nel finale da una papera di Terracciano ma alla fine i viola si portano a quota 9 punti in classifica, al sesto posto generale. Punti che sono già sufficienti per guardare ai turni successivi. Chiaro che la Fiorentina ambisca a entrare nelle prime otto per andare direttamente agli ottavi, ma da stasera è già certa matematicamente di partecipare almeno a ai sedicesimi (il playoff) di febbrario.

Questa l'analisi di mister Raffaele Palladino, che da domattina potrà concentrarsi sul big match - attesissimo - di domenica sera contro l'Inter. "E' la vittoria del gruppo, ringrazio i ragazzi che sono stati molto concentrati. Non era facile, loro sono ordinati e sanno giocare a calcio. Avevano preso pochi gol e avevano sempre vinto in trasferta, faccio i complimenti al Pafos e al loro allenatore. Come li faccio ai miei ragazzi. Si potevano evitare i due errori tecnici che ci sono costati i gol, ma sono cose che possono capitare". Quarta in versione mediano è stato promosso?

"Sapevo che avrebbe fatto una grande partita, lo stiamo provando lì da un paio di settimane. E' un ragazzo d'oro, da tutto in allenamento e stravedo per lui. Può giocare in diversi ruoli, sa giocare a calcio e poi ha il gol nel sangue quindi conviene avvicinarlo alla porta. Ma devo dire che hanno fatto bene tutti, Kayode, Sottil e anche Pongracic che non giocava da tanto tempo". Dove può crescere questa Fiorentina?

"A volte veniamo qui a dire frasi fatte, invece io dico quello che penso. Ho la fortuna di avere un grande gruppo che dà tutto in ogni singolo allenamento. Possiamo crescere in tante cose, siamo una squadra nuova, siamo insieme da quattro mesi. Più si fanno partite e più si cresce, dobbiamo continuare a farlo". Adesso vi attende una grande partita contro l'Inter…

"Dobbiamo viverla con leggerezza, dando tutto e sognando una notte magica. I Campioni d'Italia sono fortissimi, ma ce la giocheremo a viso aperto senza paura. Si può vincere o perdere ma la mentalità dovrà essere questa in campo".