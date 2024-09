Fiorentina, Palladino: "Miglior gara da quando sono qui. Sconfitta che ci farà crescere"

Firenze, 15 settembre 2024 - La Fiorentina esce con zero punti dal Gewiss Stadium di Bergamo nonostante sia andata in vantaggio due volte con Quarta e Kean. L'Atalanta ha saputo però rimontare e in chiusura di primo tempo ha piazzato l'uno-due che ha mandato al tappeto la Fiorentina. Prima il colpo di testa in terzo tempo di De Ketelaere, poi il gol di Lookman che nella prima frazione è parso imprendibile. Mister Raffaele Palladino si è detto però molto contento per la prestazione offerta dalla sua squadra. La speranza è che i punti comincino ad arrivare già domenica prossima al Franchi contro la Lazio. "L'aspetto mentale non c'entra nulla con la sconfitta - spiega il tecnico gigliato -, per quarantaquattro minuti abbiamo fatto una grandissima prestazione mettendo in difficoltà l'Atalanta. Potevamo andare sul 3-1, poi in un minuto abbiamo preso due gol. Sono contentissimo della prestazione dei ragazzi, prendo tanti spunti positivi: è la miglior partita da quando sono qui e ho fatto i complimenti alla squadra. Mi sono piaciute tante cose, peccato per quei due minuti, ma questa partita ci farà crescere". La scelta di compattare il centrocampo vi ha dato frutti. Dietro non è mancata un po' di cattiveria? "Il primo gol di Retegui arriva da un calcio d'angolo nostro, abbiamo sbagliato la lettura individuale su Lookman. Sappiamo dove si mette, abbiamo sbagliato la scelta. Il secondo gol arriva da un piazzato, loro hanno solo due giocatori sotto i 185 centimetri. Potevamo pagare un gap. Io sono molto contento della fase difensiva di oggi. Abbiamo concesso poco, difeso da squadra. Vanno fatti i complimenti anche se usciamo con una sconfitta. Abbiamo iniziato adesso a lavorare con tutti i ragazzi, ci vuole un po' di tempo. E' compito mio migliorare certi errori che adesso stiamo pagando. Ma i ragazzi saranno applicati negli allenamenti". Il processo di apprendimento dei nuovi è iniziato? "Chi ha giocato sa bene che quando arriva un giocatore nuovo c'è bisogno di un po' di tempo per assimilare i principi di gioco. Il lavoro quotidiano ci sta facendo crescere, anche Pongracic ha fatto bene quando è entrato. Vedo crescita, una grande prestazione contro una grande Atalanta. Mi è piaciuta la squadra, c'è tanto da migliorare, ma vogliamo fare ancora meglio la prossima partita". Alessandro Latini