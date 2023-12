Coppa Italia: provaci ancora Fiorentina. Sfida al Parma, le ultime sulle formazioni e tv

Firenze, 6 dicembre 2023 – Nell’intensa e ambiziosa stagione della Fiorentina, si apre un altro fronte: la Coppa Italia. Una manifestazione alla quale la società, la squadra e i tifosi viola tengono tantissimo, soprattutto dopo essere arrivati a un passo dal conquistarla nella scorsa stagione.

Di fronte, in questa serata degli ottavi di finale in gara unica (ore 21 al “Franchi”, diretta su Italia 1 e Mediaset Infinity) c’è il Parma in testa alla Serie B che rappresenta più di un’insidia.

Mister Italiano fa riposare Gonzalez (neanche convocato) e in attacco rilancia Nzola centravanti con Kouame, Barak e Brekalo. In regia Lopez, in porta tocca a Christensen.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Christensen; Kayode, Milenkovic, Mina, Parisi; Lopez, Mandragora; Kouame, Barak, Brekalo; Nzola. Allenatore: Italiano

PARMA (4-2-3-1): Corvi; Coulibaly, Circati, Osorio, Di Chiara; Bernabè, Estevez; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Arbitro: Marinelli di Tivoli