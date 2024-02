Fiorentina, il ricordo commosso della Fiesole per Marco Pezzati: "Ciao Merenda"

Firenze, 26 febbraio 2024 - Un minuto di silenzio e tanti striscioni che spezzano il cuore. Così la Curva Fiesole ha ricordato prima del fischio d'inizio della sfida con la Lazio Marco Pezzati. Marco, 31 anni, chiamato "Merenda" da amici e familiari, è scomparso tragicamente in un incidente stradale la notte del 22 febbraio scorso sulla strada statale 106 all'altezza del comune di Isca sullo Ionio, in provincia di Catanzaro.

In Toscana aveva giocato a lungo, cominciando da bambino allo Sporting Arno, nel 2003 era anche passato dal vivaio viola. Una passione grande quella per la Fiorentina, che da anni seguiva in casa e in trasferta.

"Quello che conta non sono gli anni della vita, ma la vita che metti negli anni. Pezza vive" recita uno dei tanti striscioni che il tifo organizzato ha esposto in maniera commossa sotto la pioggia. Come se anche il cielo di Firenze, la città che tanto amava, piangesse per la sua scomparsa.