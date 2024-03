Fiorentina Primavera pareggia 1-1 contro il Lecce: playoff sempre più lontani

Lecce

1

Fiorentina

1

LECCE: Borbei; Russo, Esposito, Pacia, Addo (75’ Davis); Yilmaz, Samek (83’ Agrimi); Winkelmann (75’ Casciano), McJannet, Daka; Burnete. All. Coppitelli.

FIORENTINA: Tognetti; Biagetti, Baroncelli, Sadotti, Scuderi (46’ Balbo); Ievoli, Harder (70’ Gudelevicius); Sene, Rubino, Fortini; Caprini. All. Galloppa.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa.

Marcatori: 4’ Rubino, 29’ Burnete.

LECCE - Non è andata oltre l’1-1 la Fiorentina Primavera sul campo del Lecce. Al gol dopo 4’ di Rubino (diagonale vincente dopo un’azione avviata da Sadotti e rifinita da Fortini) ha risposto alla mezz’ora Burnete, che con un colpo di testa su punizione ha riequilibrato una partita che da quel momento non ha più vissuto sussulti. Un punto tutto sommato buono quello ottenuto dalla formazione di Galloppa, che ha in parte riscattato il ko di un settimana fa con la Roma ma che al contempo rischia di vedere la zona playoff allontanarsi in modo definitivo: in caso di vittoria oggi del Sassuolo, il sesto posto - l’ultimo che dà accesso alle finali - diventerebbe distante 10 punti, una quota difficile da colmare nelle otto giornate di campionato rimanenti. I baby viola infatti restano per ora 11° a quota 33 lunghezze.

Andrea Giannattasio