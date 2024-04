Fiorentina: Progetto "Cresciamo in viola" contro bullismo e discriminazione a scuola

Continua il lavoro della Fiorentina nelle scuole, in particolare con il progetto "Cresciamo in viola", nato nel 2020 per diffondere fra i ragazzi un utilizzo sano e consapevole della rete e mettere al bando discriminazione e bullismo. Ieri l’iniziativa ha fatto tappa all’Istituto San Pier Martire di Firenze. Tanto viola all’interno della classe (tra maglie, astucci e non soltanto) ma il tema centrale è stato proprio l’uso della rete, partendo dalla frase "Internet mi permette di…", con i ragazzi che hanno elencato tutte le cose che si possono fare grazie al web per poi sviluppare altre riflessioni ed alcuni esercizi.

"Riteniamo questa collaborazione necessaria perché ogni anno ci rendiamo conto di quanto sia importante approfondire questo tema con gli alunni. Anche l’opportunità di visitare il Viola Park ed essere giornalisti per un giorno sono esperienze molto belle per i ragazzi", ha detto Francesca Nutini, coordinatrice didattica dell’Istituto San Pier Martire (che comprende un nido d’infanzia, una scuola dell’infanzia e una scuola primaria).

"I ragazzi si sentono coinvolti in questo progetto, hanno una gran voglia di interagire. È fondamentale che gli adulti diano un buon esempio per l’uso dei mezzi tecnologici ma la scuola può rappresentare un supporto concreto. Questa collaborazione con la Fiorentina ha dato ottimi risultati nel corso degli anni", le parole di Giovanna Tambasco, psicologa dello spin-off universitario EbiCo dell’università di Firenze. Joe Barone è stato uno dei principali promotori di questo progetto e il dg viola è stato ricordato anche dagli alunni.

"Siamo stati al Viola Park e abbiamo incontrato Barone, è stata un’esperienza molto bella", ha detto Jonathan. "Internet ci permette di fare molte cose ma è uno strumento che va usato bene", hanno sottolineato in coro Ani e Niccolò. Tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto "Cresciamo in viola" hanno ricevuto in regalo dal club un kit con una borraccia all’interno, inoltre saranno invitati allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Monza, insieme agli accompagnatori.

