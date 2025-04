Fiorentina, tentazione Muller. Pradè ci riprova dopo Gomez e Ribery?

Firenze, 16 aprile 2025 - Al momento è un'idea. Una suggestione o poco più. Una di quelle cose che piacciono a Daniele Pradè, che in carriera certi tipi di calciatori li ha già trattati. Thomas Muller e la Fiorentina, una storia da seguire nelle prossime settimane. Il fuoriclasse tedesco ha già annunciato l'addio al Bayern Monaco dopo sedici stagioni in prima squadra (venticinque considerando anche il settore giovanile) e oltre trenta titoli in bacheca. Una storia di cui si parla da tempo in Baviera, con il Bayern che è stato chiaro col giocatore: niente rinnovo del contratto stavolta. La storia si chiuderà dunque a giugno anche se secondo la Bild la decisione sul futuro di Muller arriverà prima del Mondiale per Club.

Sono i giorni delle chiacchierate, dei primi accostamenti. Di intermediari che si muovono per capire come e dove piazzare un calciatore dal passato così importante per l'ultimo contratto della carriera, alla soglia ormai dei 37 anni. Si parla con forza di un approdo in MLS, ai Los Angeles FC. Questione di partnership, di soldi facili da guadagnare. Ma Thomas probabilmente non è a caccia di un contratto milionario. O meglio, non solo.

Da qui l'ipotesi Fiorentina (il club viola non è il solo, si parla anche di squadre inglesi e turche), che oggi in Italia ha raccolto qualche conferma. E come dicevamo in apertura non ci sarebbe da stupirsi. Da Mario Gomez a Franck Ribery, Daniele Pradè ha dimostrato di gradire molto certi tipi di calciatori al tramonto della carriera. In realtà Gomez doveva rappresentare ben altro per l'attacco della Fiorentina, ma la storia racconta di un riampianto grosso come una cosa. Meno aspettative su Ribery, qualche numero di alta classe, una manciata di gol e la sensazione di essere capitato in una Fiorentina non particolarmente brillante sul piano tattico. Che il ds viola stia meditando il tris? Vedremo, sta di fatto che questa sera Muller è in Italia per giocare contro l'Inter nell'ultima edizione di Champions League della sua carriera bavarese. Nel frattempo la Fiorentina cercherà di capire soprattutto i costi di un'operazione che di futuribile avrebbe ben poco, ma che porterebbe con sé esperienza e fascino. A metà aprile è presto per trarre conclusioni. Registriamo le voci rimbalzate dalla Germania e confermate in Italia. Un'idea. Una suggestione. Poi si vedrà.

Alessandro Latini