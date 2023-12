Fiorentina-Torino, i viola sognano la Champions. Le ultime sulle formazioni e la tv

Firenze, 29 dicembre 2023 – Appuntamento oggi alle 18.30 (diretta tv su Dazn) allo stadio “Franchi" per l’ultima sfida del 2023 viola. Al di là della lunga amicizia tra le due tifoserie (a cui fa da contraltare la recente inimicizia tra le due società) sono in palio tre punti pesanti per la Fiorentina contro il Torino. In caso di vittoria, infatti, i viola potrebbero fare un passettino importante verso il sogno della Champions League 2024-2025, un sogno ampiamente autorizzato dall’attuale classifica.

Per quanto riguarda le scelte di mister Vincenzo Italiano, in attacco dovrebbe essere data ancora fiducia a Beltran con il recuperato Bonaventura nel tridente a sostegno: Sottil e Kouame gli altri due probabili titolari. In difesa Martinez Quarta dovrebbe partire dall’inizio.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Sottil, Bonaventura, Kouame; Beltran. Allenatore: Italiano.

TORINO (3-4-2-1): 32 Milinkovic-Savic; 61 Tameze, 4 Buongiorno, 13 Rodriguez; 19 Bellanova, 28 Ricci, 8 Ilic, 27 Vojvoda; 16 Vlasic, 9 Sanabria; 91 Zapata.

Arbitro: La penna di Roma