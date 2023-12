Fiorentina-Verona, i viola “orfani” di Gonzalez cercano 3 punti per l’Europa. Le ultime sulle formazioni e la tv

Firenze, 17 dicembre 2023 – Per diverse partite la Fiorentina dovrà fare a meno di Nico Gonzalez causa infortunio e la serie comincia oggi in casa contro il Verona. La squadra viola deve legittimare le sue ambizioni di una classifica “europea” contro una squadra che lotta per salvarsi. Al posto di Nico giocherà Ikoné. Punta centrale dovrebbe essere dall’inizio Nzola, mentre in regia dovrebbe toccare a Maxime Lopez. Fuori gioco Duncan (febbre) e Arthur è acciaccato.

In panchina sarà una sfida tra un ex giocatore del Verona (Italiano) e un fiorentino (Baroni)

Si gioca alle 15, diretta tv su Dazn e Sky.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Lopez, Mandragora; Ikoné, Bonaventura, Sottil; Nzola. Allenatore: Italiano

H. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchaoua, Hien, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Hongla; Ngonge, Suslov, Lazovic; Djuric. Allenatore: Baroni