Fiorentina, via alla missione Salernitana. Big a riposo, il ritratto dei giovani aggregati

Firenze, 20 aprile 2024 - Quella che è arrivata in queste ore in Campania per la sfida contro la Salernitana (domenica ore 18 allo stadio Arechi) è una Fiorentina dimezzata dalle assenze. Nessun problema fisico particolare per i big di Italiano, rimasti in diversi a lavorare al Viola Park. Si tratta di Jack Bonaventura, Nico Gonzalez, Andrea Belotti e Lucas Beltran. Di fatto tutto l'attacco titolare. Oltre a loro mancano anche M'Bala Nzola per motivi personali e Pietro Comuzzo per un attacco febbrile. Tutti gli esclusi di Salerno (vedremo cosa succederà a Nzola) torneranno dal 1' mercoledì sera nella battaglia di Bergamo, con la sfida contro l'Atalanta che metterà in palio un posto in finale di Coppa Italia. Un passo alla volta però. Italiano non vuole cali di tensione. L'imperativo è quello di tornare a Firenze con tre punti, anche perché pure la Salernitana, ormai desolatamente spacciata nella lotta salvezza, ha diversi assenti (Gyomber, Manolas, Boateng, Maggiore, Kastanos, lo squalificato Coulibaly e l'escluso Dia). Sarà una sorta di Fiorentina 2 quella che scenderà in campo all'Arechi. Definizione che fa arrabbiare Italiano ma che rende l'idea. Di fronte a Terracciano dovrebbero trovare posto Faraoni, Quarta, Ranieri e Parisi. A centrocampo spazio per Maxime Lopez e Duncan. In attacco ecco Ikoné, Barak e Sottil alle spalle di Kouame. Su queste ultime quattro maglie non c'è alcun dubbio. L'obiettivo è chiudere in fretta la gara per togliere anche Kouame dal campo. Lui è uno di quelli che mercoledì sera sarà senz'altro titolare. Alla trasferta di Salerno si sono aggregati anche tre calciatori della Primavera (nel pomeriggio sconfitta 3-2 dal Genoa). Capitan Biagetti, Daniel Caprini e Fallou Sene sono stati richiamati venerdì sera dal ritiro ligure e questa mattina si sono allenati con la prima squadra al Viola Park prima di salire sul treno che ha portato la squadra in Campania. Christian Biagetti è un difensore centrale, all'occorrenza può giocare sulla destra. Ha sollevato da capitano la Coppa Italia Primavera un paio di settimane fa. Nato a Grosseto, classe 2004, va a sostituire l'indisponibile Comuzzo. Fallou Sene è già abbastanza conosciuto. Centravanti classe 2004, 12 gol e 4 assist in stagione con la squadra di Galloppa. Dovesse mettersi bene la partita, potrebbe anche esordire al posto di Kouame. E poi Caprini, talentino classe 2006 che può giocare da prima punta ma anche sull'esterno. Per lui un bottino stagionale di 11 gol e 6 assist. Non male, perché gioca anche contro avversari di due anni più 'anziani'. Tre calciatori su cui la Fiorentina punta forte per il futuro. Ma che possono dare una mano già nella trasferta di Salerno, dove sono attesi 330 tifosi viola nel settore ospiti. Alessandro Latini