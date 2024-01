Firenze e Bologna, è dura rifare la storia. I vincoli del Franchi e manca la soluzione ponte. Nuovo Dall’Ara solo sulla carta dopo otto anni

di Marcello Giordano

BOLOGNA

Sono ormai otto anni che il Bologna gioca la partita del restyling Dall’Ara, tra politica, burocrazia e imprenditoria della città e non solo. Correva il 21 gennaio 2016 quando patron Saputo e l’ad Fenucci, al fianco dell’allora sindaco Merola e dell’assessore allo sport Rizzo Nervo si presentavano in Soprintendenza per mostrare le carte di un primo studio di fattibilità per il restyling dello stadio. Arrivò poi il progetto e un piano finanziario che prevedeva l’allestimento della cittadella della moda nella zona dei Prati di Caprara, con marchi e imprenditori che avrebbero finanziato un progetto da 100 milioni. Due anni e mezzo dopo, alla festa dell’Unità di Bologna, Merola, in seguito alle proteste di comitati cittadini, avrebbe annunciato la fine di quel percorso e l’affiancamento del Comune con 40 milioni di euro e la nascita della partnership tra pubblico (Palazzo d’Accursio) e privato (Saputo) per portare avanti il progetto.

Due anni persi. Sotto con il nuovo percorso. Tra difficoltà strutturali e antismiche dell’impianto e l’emergenza Covid che hanno fatto lievitare i prezzi e i costi delle materie prime. Oggi per il restyling si paventa un’operazione da più di 150 milioni. Anche perché c’è un altro problema da risolvere: lo stadio temporaneo che dovrà ospitare il Bologna nei due anni di cantierizzazione del Dall’Ara. Dopo le ipotesi Modena e Ravenna, a Bologna si è deciso di allestire un’arena temporanea che sorgerà al Caab nell’area adiacente il parco agroalimentare Fico, che costerà circa 15 milioni, ospiterà 16.500 spettatori e la cui capienza sarà poi ridotta intorno alle 2500 unità per ospitare giovanili e squadra femminile.

Nel frattempo a Bologna è cambiato il sindaco. A Palazzo d’Accursio è arrivato Lepore e siamo arrivati alla Conferenza dei servizi, ultimo step prima del bando dei lavori di entrambe le opere, che saranno affidati a Fincantieri. Il problema è che nel frattempo Fico ha chiuso ed è passato di mano: ergo, ci sono da rifare accordi, carte e firme con il nuovo patron Farinetti. Lepore aveva annunciato pochi mesi fa la chiusura dei servizi entro il 2023. Siamo a gennaio inoltrato e in queste settimane andranno in scena nuovi faccia a faccia tra tutte le parti in causa, per chiudere la conferenza dei servizi e arrivare al bando dei lavori. Tutti garantiscono che il nuovo Dall’Ara sarà inaugurato entro il 2028 e che l’impianto temporaneo dovrebbe ospitare i campionati 2025-26 e 26-27. Dopo otto anni, forse, si intravvede un po’ di luce in fondo al tunnel.