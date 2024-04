Floriagafir, Juniores squadra irripetibile

Floriagafir, una storia tutta da raccontare. Tre campionati vinti negli ultimi tre anni, con la qualificazione nel campionato Juniores Elite Figc. La Floriagafir Bellariva del presidente Paolo Ricci ha ottenuto, con una giornata d’anticipo, la qualificazione al campionato più importante a livello regionale, gli Juniores Toscana Elite grazie al primo posto nel Girone D. Un anno vissuto sempre ai vertici della classifica, che ha confermato quello che le due annate precedenti avevano fatto intuire: una squadra solida, affiatata, capace di superare i suoi stessi limiti grazie alla forza del gruppo. In due anni la società di viale Malta ha compiuto infatti quello che potremmo definire un piccolo miracolo sportivo, vincendo due campionati Juniores, prima il provinciale, poi il regionale ottenendo così l’elite. In precedenza il successo era stato nella categoria Allievi.

Sembra una favola, soprattutto per il fatto che in gran parte la formazione è la stessa che ha vinto il campionato provinciale, quell’annata 2005 che sta facendo la storia di questa società. Ragazzi nati e cresciuti calcisticamente in casa Floria, compagni da quando avevano 7 anni. Una storia d’altri tempi, quando il fattore principale che teneva insieme i giovani in una squadra di calcio era, prima di ogni altra cosa, l’amicizia. Di questa storia fantastica fa parte anche l’allenatore, Francesco Fiorindi, che guida questi ragazzi dalla stagione 2018/2019. La consuetudine che vige nel calcio giovanile di cambiare allenatore ogni due anni, alla Floriagafir è stata del tutto stravolta.

"Gli ultimi quattro anni - afferma Fiorindi - sono stati una lunga corsa verso traguardi sempre nuovi, un sogno ad occhi aperti da cui la Floriagafir non si è ancora svegliata. Prima stagione di assestamento, nel campionato seguente (Giovanissimi A) quarto posto e qualificazione per gli Allievi B di merito. Ecco che, dopo la pausa forzata per l’emergenza Covid, la squadra si scatena. Domina il campionato Allievi con 16 vittorie e 2 pareggi; vince con 8 punti di distacco il campionato Juniores la scorsa stagione; quest’anno, da neopromossa, senza il proprio campo per gran parte della stagione compie una cavalcata straordinaria che culmina con la vittoria del campionato regionale Juniores. Un’impresa che rimarrà nella storia della società e del calcio toscano".

Staff societario. Presidente: Paolo Ricci. Segretario: Massimo Rulli. Allenatore: Francesco Fiorindi. Collaboratore Tecnico: Franco Merendi. Dirigenti: Duccio Baglini, Orlando Innocenti, Stefano Forlucci, Luca Ermini.

La rosa dei giocatori. Portieri: Francesco Merendi, Andrea Ormi. Difensori: Luca Pratesi, Edoardo Navarria, Tommaso Baglini, Cosimo Chiavacci, Riccardo Rogai, William Macri, Andrea Ermini, Niccolò Buiani. Centrocampisti: Matteo Biagini, Edoardo Innocenti, Tommaso Scalella, Emanuele Merendi, Neri Vegni, Edoardo Lucchesi, Gabriele Catalano, Pietro DiVita. Attaccanti: Edoardo Biscioni, Vieri Ricciardi, David Amato, Andrea Gallo, Giovanni Forlucci, Leon Fejzullahu.

Francesco Querusti