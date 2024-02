Fiorentina-Frosinone 5-1: viola a valanga e spettacolo al Franchi. Primo gol per Belotti

Firenze, 11 febbraio 2024 – Ventiquattresimo turno di Serie A che mette di fronte due squadre che hanno bisogno di punti: la Fiorentina per continuare a inseguire l'Europa che dista 4 lunghezze, il Frosinone per allontanarsi sempre di più dalla zona retrocessione. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce da due sconfitte consecutive, contro l'Inter e quella rocambolesca contro il Lecce, mentre gli uomini di Di Francesco hanno perso la scorsa contro il Milan e pareggiato lo scontro salvezza contro l'Hellas Verona. I padroni di casa con Belotti davanti, preferito a Nzola, iniziale panchina anche per Bonaventura che lascia il posto a Beltran in trequarti assieme a Ikoné e Gonzalez, dietro solita linea a quattro con Kayode, Milenkovic, Quarta e capitan Biraghi. Dall'altra parte tridente Soulé, Kaio Jorge e Seck, c'è Barrenechea in mezzo al campo con Mazzietelli e Harroui come mezze ali, in difesa Gelli, Monterisi, Okoli e Valeri proteggono Turati. Le due squadre agli ordini di Ermanno Feliciani. Prima della partita minuto di silenzio per ricordare una leggenda viola, Kurt Hamrin.

Primo tempo

Sciupa una bella occasione Kaio Jorge al secondo minuto, con Quarta che perde malissimo il pallone, ma il 9 viene fermato dall'uscita provvidenziale di Terracciano. Inizio negativo per Martinez Quarta che si fa anche ammonire per un entrata in netto ritardo Soulé. Molto meglio il Frosinone in questo inizio che schiaccia la Fiorentina nella propria metà campo, con Seck e Soulé che seminano il panico nei pressi dell'area di rigore viola. Ritmo alto in questi primi dieci minuti con le due squadre che corrono da una parte all'altra del campo, senza però essere davvero incisive negli ultimi venti metri. Grande occasione per la Fiorentina poco prima del quarto d'ora: angolo di Biraghi, palla prolungata da Nico, Beltran di testa centra la traversa, la palla finisce tra i piedi di Quarta che non è fortunato nella carambola e la palla viene spazzata da un difensore ma finisce nei piedi di Ikoné che la manda alta. Sblocca la partita Andrea Belotti! Rimessa di Kayode dalla propria metà campo, prolungata a cercare Ikoné che è bravo e fortunato a vincere un duello con un difensore del Frosinone, l'esterno vola sulla destra, entra in area e mette a rimorchio per Belotti che in spaccata batte Turati. Corre sotto la Fiesole il Gallo che segna il primo gol con la maglia viola. Cambia il parziale al Franchi, 1-0 per la Fiorentina che dopo aver sofferto nei primi dieci minuti è uscita e ora sta mettendo in difficoltà la difesa della squadra di Di Francesco sfruttando le sgasate di Ikoné e Nico Gonzalez. Raddoppia subito la Fiorentina, segna Ikoné! Tempo tre minuti e arriva il 2-0 con Nico che scappa per vie centrali, va da Duncan che cambia lato per Ikoné che va al tiro da dentro l'area cercando il palo lontano, ma la deviazione di Okoli è determinante per Turati che aveva già battezzato l'angolo. Primo gol al 16', secondo al 19' e ora la Fiorentina in completo controllo del match. Si divora il 3-0 Mandragora! Belotti mette una palla splendida di destro dentro l'area per l'inserimento del suo centrocampista, Mandragora quasi dal gomito sinistro dell'area piccola deve anticipare il tiro per la chiusura di Okoli e la palla finisce alta. Mezz'ora sontuosa di Belotti e Ikoné. Eusebio Di Francesco prova a cambiare disposizione dei suoi uomini in attacco, con Demba Seck che si accentra maggiormente e si mette vicino a Kaio Jorge, mentre Soulé ha più libertà di allargarsi e far male dalla fascia. Dopo venti minuti giocati al massimo da entrambe le squadre, nella seconda parte del primo tempo il ritmo cala e, con esso, le occasioni. Altra fuga di Ikoné sulla sinistra, Valeri non lo tiene minimamente, palla indietro per Nico Gonzalez sul mancino che però colpisce di sufficienza e da posizione buonissima si mangia il gol del 3-0. Si va vedere Soulé al 39', Mazzitelli lascia il pallone al 18 che si accentra e va al tiro col sinistro ma la palla è alta. Squillo anche di Duncan che dal limite dell'area riceve e si sposta la palla sul mancino e prova la conclusione che Turati mette in angolo. Arriva il 3-0 della Fiorentina, segna Martinez Quarta! Angolo di Biraghi, colpo di testa di Quarta in terzo tempo, palla sulla traversa e poi attraversa la riga di porta. Finisce così il primo tempo.

Secondo tempo

La ripresa comincia con Di Francesco che manda in campo Lirola e Romagnoli per Seck e Monterisi nella speranza di dare nuova verve alla squadra. Nico Gonzalez fa un gol bellissimo! Palla messa fuori dopo un cross dalla destra della Fiorentina, di testa Duncan fa da sponda a Nico che da posizione defilata calcia di destro al volo e la mette sotto la traversa. Fiorentina 4-0 Frosinone, no game al Franchi. Non solo gli attaccanti protagonisti nella viola, ma anche Terracciano: altro errore banale di Quarta che tenta il dribbling nella sua area contro Kaio Jorge che gli porta via palla e calcia forte di destro sul secondo palo, l'estremo difensore vola e evita il gol della bandiera. Cambi per entrambe le squadre: nella Fiorentina esce Nico accompagnato da tantissimi applausi, mentre dall'altra parte dentro Reiner e Brescinaini per Barrenechea e Harroui. Alla fine arriva il gol anche del Frosinone con Luca Mazzitelli! Punizione dal limite dell'area, spostata verso sinistra, Mazzitelli calcia e trova una deviazione di Milenkovic che beffa Terracciano. Al 66' è 4-1 per la Fiorentina. Ci prova il Frosinone che vuole rientrare in partita ma sbatte ancora su Terracciano: cross da destra di Harroui per Kaio Jorge completamente solo al centro dell'area di rigore, l'attaccante di proprietà della Juve schiaccia di testa centrale e coi piedi il portiere dice no. Quando manca un quarto d'ora, e con la partita in controllo, ne cambia tre Italiano: Nzola per Belotti, Arthur per Duncan e dentro anche il giovane Pietro Comuzzo per Martinez Quarta. Sfiora la manita Bonaventura che a nove dalla fine cerca il destro a giro dal limite ma non trova lo specchio di poco. Alla fine arriva anche il quinto gol, è di Antonin Barak! A sette dalla fine Bonaventura scappa sulla sinistra, mette il cross basso per Nzola che però si fa parare la conclusione da Turati che è molto bravo, la palla però carambola prima su un difensore del Frosinone e poi sulla testa di Barak e si infila in porta. Anche sfortunato il Frosinone in questa giornata dove non ha girato praticamente niente. Finisce 5-1 per la Fiorentina che centra una vittoria fondamentale nella rincorsa all'Europa.

Tabellino

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta (Comuzzo, 74'), Biraghi; Duncan (Arthur, 73'), Mandragora; Ikoné, Beltran (Barak, 83'), Gonzalez (Bonaventura, 60'); Belotti (Nzola, 73')

Frosinone (4-3-3): Turati; Gelli (Cheddira, 76'), Monterisi (Romagnoli, 46'), Okoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea (Reiner, 64'), Harroui (Brescianini, 64'); Soulé, Kaio Jorge, Seck (Lirola, 46')

Reti: Andrea Belotti (FIO) 16', Vincent Ikoné (FIO) 19', Lucas Martinez Quarta (FIO) 44', Nico Gonzalez (FIO) 53', Luca Mazzitelli (FRO) 66', Antonin Barak (FIO) 83'