Joe Barone, il funerale a Brooklyn. La Fiorentina lo segue dal Viola Park

Firenze, 26 marzo 2024 - E' iniziato da pochi minuti, a Brooklyn, il funerale di Joe Barone nella chiesa di St. Stephen, piena per l'occasione. Negli Stati Uniti è iniziato alle 10 del mattino. Al termine della cerimonia la salma del direttore generale della Fiorentina sarà tumulata nel cimitero di Green-Wood, non lontano dalla chiesa dove si sta celebrando il funerale. A Brooklyn Barone era arrivato all'età di otto anni e adesso riposerà per sempre in quello stesso quartiere.

La cerimonia funebre è possibile seguirla anche in streaming e in questi minuti è proiettata anche al Viola Park, dove è seguita da dipendenti e calciatori della prima squadra. In questi minuti, e fino al termine della funzione, sono ferme tutte le attività che riguardano il mondo Fiorentina all'interno del centro sportivo di Bagno a Ripoli. La salma è stata attesa dal parroco all'ingresso della chiesa, è stata benedetta e coperta con un drappo bianco con rifiniture in oro. Non è presente il classico cuscino di fiori come si è abituati a vedere nei funerali in Italia. Nelle prime file hanno preso posto i familiari, che seguivano la bara al momento dell'ingresso in chiesa. Nelle file immediatamente successive sono presenti i dirigenti della Fiorentina. E' arrivato anche Giuseppe Commisso con la compagna. Il figlio del presidente della Fiorentina ha salutato tutti i dirigenti prima di prendere posto. Sono presenti anche i dirigenti Mediacom. C'è anche Joe Appio, il numero due dell'azienda, secondo solo a Rocco Commisso. Guardando l'altare, sulla destra è posizionato un grande ritratto sorridente di un Joe Barone fiero e sorridente. Accanto lo stendardo della Fiorentina listato a lutto. Quello stesso stendardo che lo ha accompagnato nella camera ardente del Viola Park e nel viaggio verso Pozzallo prima di raggiungere gli Stati Uniti. Nel corso dell'omelia, Monsignor Guy Massie, ha parlato della passione che Joe Barone ha sempre messo nella sua vita, per lo sport, per il calcio e per i bambini. Tutti aspetti che gli hanno sempre dato energia. Ha poi parlato del concetto del tempo. Di quello Joe Barone purtroppo non ne ha avuto molto. Ha inoltre chiamato per nome i figli del direttore generale della Fiorentina, invitandoli a credere nella resurrezione. Poco dopo è stata intonata l'Ave Maria in italiano.