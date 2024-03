Barone, camera ardente e funerale a Brooklyn. Attesi anche Bonaventura e Gravina

Firenze, 25 marzo 2024 - La salma di Joe Barone è giunta alle tappe finali di un percorso funebre lungo una settimana. Dopo le celebrazioni di Firenze, con la camera ardente al Viola Park, e quelle di Pozzallo, il compianto direttore generale della Fiorentina è giunto nella notte italiana a New York, più precisamente nel quartiere di Brooklyn dove risiedeva con i suoi cari prima di trasferirsi a Firenze. Con lui ha viaggiato su un charter tutta la famiglia, compresa la moglie Camilla e i quattro figli. Adesso, come detto, le ultime tappe del percorso funebre che si concluderanno con il funerale solenne (finora c'è stata solo una messa in suffragio in Sicilia) nella giornata di martedì. Questa sera alle 19 italiane (le 14 in America) aprirà l'ultima camera ardente per cinque ore presso la chiesa Sacred Hearts & St.Stephan. In giornata è previsto l'arrivo di Rocco Commisso, Daniele Pradè, Alessandro Ferrari e Mark Stephan, oltre al dottor Pengue. In pratica tutti i dirigenti della Fiorentina ad esclusione di Burdisso, che è stato in Sicilia e che è rimasto al fianco della squadra. Con i dirigenti viola è atteso domani al funerale anche Giacomo Bonaventura, rimasto negli Stati Uniti dopo gli impegni con la Nazionale. Con lui dovrebbe esserci anche il numero uno della Figc, Gabriele Gravina. Alle 15 italiane, in America saranno le 10 del mattino, sarà officiato il funerale che sarà trasmesso in diretta streaming. Il figlio del Presidente Commisso, Giuseppe, ha già condiviso il link sui propri canali social per poter seguire la funzione anche dall'Italia, al termine della quale la salma sarà tumulata nel cimitero di Green-Wood, non lontano dalla chiesa e sempre nel quartiere di Brooklyn. Attesi tanti dipendenti di Mediacom, così come gli ex colleghi dei New York Cosmos e tanti esponenti della comunità italiana da sempre vicini a Joe Barone, ma anche a Rocco Commisso. Comincia così l'ultima tappa della salma dell'ormai ex direttore generale della Fiorentina, che sabato sera sarà nuovamente ricordato prima e durante Fiorentina-Milan, partita di cartello che sta richiamando tantissimi tifosi al 'Franchi'. C'è attesa per le iniziative in ricordo che porterà alla luce la società, oltre che per quelle che metteranno in scena i tifosi e soprattutto la Curva Fiesole, che potrebbe anche organizzare nelle prossime ore una maxi coreografia.