Jack Bonaventura, Belotti e il contratto di Italiano. Fiorentina, il futuro è dietro l’angolo

Firenze, 24 marzo 2024 – Il futuro di Italiano. E quello di Bonaventura. Magari, certo, anche le prime indicazioni sul domani di Belotti. Senza fretta, probabilmente, ma è fuori dubbio che le tre posizioni in questione, rappresentano – nella gestione tecnico-sportiva della Fiorentina – il momento giusto (o migliore) per accendere (non solo sul piano emozionale) quello che sarà il lavoro di Pradè e Burdisso.

occo Commisso ieri al Viola Park con Italiano: il presidente ha voluto salutare la squadra (che avrà due giorni di riposo) prima della partenza per New York

Italiano. Non c’è e non ci sarà niente di scontato, questo deve essere chiaro, ma è inevitabile immaginare che i segnali di addio lanciati un paio di settimane fa, saranno di nuovo e sicuramente motivo di confronto, ridiscussione non appena Pradè e Burdisso affronteranno con Italiano la questione futuro. Al netto di quella clausola che in caso di qualificazione all’Europa League (senza riaccendere il sogno Champions), farà scattare l’automatismo del rinnovo annuale del contratto (2025), il futuro di Italiano potrebbe essere una chiave di lettura essenziale per il progetto Fiorentina.

Discorso simile per quanto riguarda Bonaventura. Clausole scritte sul contratto a parte, il rapporto fra Jack e Firenze può essere una delle mosse giuste per dare compattezza e prospettiva. Bonaventura è uno dei punti di forza e qualità della Fiorentina e nonostante il flash della Juve a gennaio, esistono gli estremi perché Jack e il club viola continuino a correre insieme.

Infine Belotti. L’accordo con la Roma racconta di un prestito secco con scadenza il 30 giugno. Accordo che si potrebbe comunque iniziare a ridiscutere da subito, sfruttando l’esigenza della Fiorentina (che vuole un centravanti a cui assegnare la maglia numero 9 del futuro) e la volontà del giocatore pronto a puntare sulla maglia viola come quella del riscatto definitivo della sua carriera finita nell’ombra proprio a Roma.