Fiorentina-Milan, caccia al biglietto. Lunghe code virtuali, alcuni settori già esauriti

Firenze, 25 marzo 2024 - Da questa mattina alle ore 10 sono in vendita i tagliandi per la sfida di sabato sera tra Fiorentina e Milan, prima gara al Franchi della squadra maschile senza la presenza di Joe Barone, scomparso martedì scorso dopo il malore che lo ha colpito nel ritiro di Bergamo prima della sfida all'Atalanta. La Fiorentina fa sapere che sono disponibili per questa gara le tariffe scontate: - UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore) riservato a tutti i nati a partire dal 01/01/2010, acquisto consentito solo con biglietto a tariffa INTERO Inoltre, nel settore Tribuna Esterna è attiva la promo GENERAZIONE VIOLA che consente l’acquisto scontato di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4 al prezzo di 40€ a biglietto INTERO a partire da 35€ A seguito delle Misure Organizzative assunte in Sede di Gos, si dispone quanto segue: - La vendita del settore Ospiti inizierà il 25/03/2024 ore 10:00 per i soli possessori di fidelity card della AC MILAN fino alle ore 19:00 del 29/03/2024. - La vendita dei tagliandi per il settore Curva Fiesole non è consentita ai residenti nella Regione Lombardia. - I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket. E subito si è scatenata la caccia al biglietto, sia sul fronte viola che su quello rossonero. Fin dalle ore 10 si sono registrate lunghe code online sul sito dedicato alla vendita. Diversi tifosi hanno aspettato oltre un'ora per acquistare il proprio tagliando. Praticamente esaurito il settore ospiti (anche lo scorso anno i tifosi rossoneri presero d'assalto la vendita), ma ci sono anche diversi settori destinati ai tifosi viola vicini al sold out. La Maratona è già venduta interamente nei suoi spicchi laterali, così come nei Parterre rimane poca disponibilità. Anche in Curva Fiesole restano una manciata di biglietti. Ma si viaggia spediti verso il sold out, che non sarà troppo distante dai 30.000 spettatori a causa della Curva Ferrovia che resterà chiusa perché interessata dai lavori di restyling. Probabile che alla fine siano messi in vendita anche i tagliandi a scarsa visibilità. Si potrà salire di qualche migliaio oltre quota 30.000. Al di là del richiamo del match c'è grande attesa anche per il ricordo che sarà tributato a Joe Barone.