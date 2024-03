Funerali del Direttore Generale Viola tra Sicilia e Stati Uniti: Ultimo Saluto a Barone

I funerali del direttore generale viola, invece si terranno negli Stati Uniti, nel New Jersey, dove risiedeva, mentre sabato una Messa sarà celebrata a Pozzallo, in provincia di Ragusa, in Sicilia, dove Barone era nato il 20 marzo 1966. Alle 10.30 si terranno i funerali in Chiesa Madre dove fu battezzato e andava da piccolo. Con un aereo privato sarà poi trasferito negli Stati Uniti domenica mattina Il dg aveva mantenuto con la sua città natale un legame profondo. Li erano rimasti tanti parenti e amici con i quali Barone e la sua famiglia erano in contatto.